MacBook Neo, rincaro per gli studenti: sconto ridotto a 60 euro

Per gli studenti che avevano messo gli occhi su MacBook Neo senza però arrivare all’acquisto, le notizie non sono delle migliori. Il portatile di Apple ha subito un nuovo ritocco verso l’alto e questa volta l’aumento riguarda soltanto la fascia dedicata al mondo dell’istruzione. Il listino normale resta dov’era, mentre quello pensato per chi studia si avvicina sensibilmente. Oggi la distanza tra le due cifre si è ridotta ad appena 60 euro, un margine che fino a poco tempo fa era più generoso.

Non si tratta del primo intervento sul costo di questo computer. Il fatto stesso che si parli di un ulteriore rincaro indica che il prezzo di MacBook Neo è già stato toccato in passato, e adesso la modifica si concentra su una platea precisa. Chi frequenta scuola o università e contava su un risparmio consistente dovrà fare i conti con una situazione diversa da quella prevista.

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Lo sconto per chi studia diventa sempre più sottile

Il punto centrale della vicenda sta proprio nella differenza di prezzo tra le due versioni del listino. Quando il vantaggio riservato agli studenti è ampio, la scelta di passare dal canale educativo ha un senso evidente e spesso fa pendere la bilancia verso l’acquisto. Con una forbice ridotta a 60 euro il discorso cambia, perché il beneficio si fa decisamente più contenuto e il prezzo pagato da un universitario finisce per somigliare molto a quello richiesto a qualsiasi altro cliente.

Va chiarito che l’aumento non tocca il prezzo standard del portatile. Chi acquista MacBook Neo senza alcuna agevolazione paga la stessa cifra di prima. A muoversi è solo la tariffa agevolata, che sale e accorcia così il divario con quella ordinaria. In pratica non è il computer a costare di più per tutti ma è lo sconto a ridursi per una categoria specifica di acquirenti.

Una scelta del genere pesa soprattutto su chi aveva rimandato. Gli studenti che hanno già comprato il dispositivo nelle settimane passate sono riusciti a sfruttare la condizione precedente, più vantaggiosa. Per tutti gli altri la finestra favorevole si è chiusa e il nuovo importo è quello con cui bisogna confrontarsi da ora in avanti.

Cosa cambia per chi deve ancora acquistare MacBook Neo

Per chi sta valutando questo portatile Apple in vista dello studio, il quadro è piuttosto semplice da leggere. La convenienza dell’offerta dedicata all’istruzione si è ridimensionata e il risparmio rispetto al prezzo pieno si limita ormai a una cifra modesta. Il computer è lo stesso di sempre, a cambiare è soltanto quanto costa a chi può dimostrare di essere iscritto a un percorso di studi.

Il nuovo rialzo riguarda esclusivamente questa fascia di acquirenti e lascia invariato tutto il resto. Chi non rientra nella categoria degli studenti non noterà alcuna differenza, mentre chi ne fa parte si trova davanti a un prezzo per studenti più alto rispetto a qualche tempo fa. Si tratta di un ulteriore passo nella stessa direzione dei ritocchi precedenti, con la differenza che stavolta la modifica è mirata.

Per chi aveva messo in conto MacBook Neo come strumento per lezioni ed esami, quindi, il calcolo va rifatto con i numeri aggiornati. Lo sconto non è sparito del tutto e continua a esistere, ma la distanza tra il listino riservato all’istruzione e quello normale è scesa a 60 euro.

Fonte: TecnoAndroid