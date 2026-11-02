Xbox Series X|S, sfondo di Modern Warfare 4: come rimuoverlo

Chi ha acceso la propria Xbox Series X|S nelle ultime ore si è probabilmente trovato davanti a una sorpresa poco gradita, perché lo sfondo personalizzato della Home è sparito e al suo posto è comparsa un’immagine di Call of Duty: Modern Warfare 4. Si tratta di uno sfondo pubblicitario pensato per accompagnare il lancio del nuovo capitolo della serie, e la buona notizia è che per toglierlo bastano pochi passaggi nei menu della console.

Il cambio non nasce da un errore né da un aggiornamento andato storto. Dietro c’è una scelta precisa che riguarda il modo in cui la piattaforma gestisce l’aspetto della schermata principale. Capire da dove arriva questa immagine aiuta anche a evitare che la stessa scena si ripresenti più avanti, magari in occasione di un altro titolo o di una ricorrenza qualsiasi sulla Xbox Series X|S.

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Da dove arriva lo sfondo promozionale di Modern Warfare 4

L’immagine dedicata allo sparatutto è apparsa grazie a una nuova voce inserita tra le opzioni di Personalizzazione della console. Questa impostazione consente a Microsoft di rimpiazzare lo sfondo scelto dall’utente con altri legati a un particolare evento, quelli che il sistema chiama appunto sfondi a tema evento.

Il concetto di evento in questo caso è piuttosto ampio. Può trattarsi dell’uscita di un videogioco come sta accadendo adesso, ma anche di una festività o di qualche altra giornata celebrativa. Per il momento però l’unico utilizzo concreto della funzione è stato proprio quello collegato al debutto del nuovo CoD, che si è preso così la Home di parecchi giocatori.

Chi aveva selezionato con cura un’immagine diversa si ritrova quindi davanti alla grafica di Modern Warfare 4 ogni volta che accende la console. Lo sfondo della schermata principale è uno degli elementi più personali dell’interfaccia e vederlo cambiare senza averlo deciso può dare comprensibilmente fastidio.

Come disattivare gli sfondi a tema evento su Xbox Series X|S

Per tornare alla situazione di partenza basta aprire le impostazioni della console e spostarsi nella sezione Generali. Da qui occorre selezionare la voce Personalizzazione e poi entrare nel menu Sfondo, cioè l’area in cui si concentrano tutte le opzioni che regolano l’aspetto della Home. Il percorso è breve e non richiede particolari competenze tecniche.

All’interno di questa schermata compare l’opzione Visualizza sfondi a tema evento, che risulta attiva. È sufficiente disattivarla per eliminare lo sfondo pubblicitario e impedire che il sistema continui a proporre immagini legate alle varie iniziative promozionali. Nessun altro passaggio è necessario per completare l’operazione.

Cosa succede dopo aver spento l’opzione

Una volta disattivata la funzione, rientrando nella Home si ritrova il proprio solito sfondo personalizzato, esattamente come era prima che comparisse la locandina di Call of Duty: Modern Warfare 4. L’immagine scelta in precedenza viene quindi ripristinata senza doverla cercare o impostare di nuovo.

L’effetto non riguarda soltanto il gioco di questi giorni. Da quel momento in avanti la console smette del tutto di ricevere gli sfondi a tema evento, per cui né i prossimi lanci né eventuali festività o giornate celebrative andranno più a sostituire lo sfondo deciso dall’utente sulla propria Xbox Series X|S.

Fonte: TecnoAndroid