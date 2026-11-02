Apple TV novembre 2026: Stick 2, 12 12 12 e il film di Siân Heder

Le novità di novembre 2026 su Apple TV in Italia ruotano attorno a tre titoli di richiamo: il ritorno di una commedia molto amata, una serie su una rapina con due protagonisti di peso e il nuovo film della regista premio Oscar per CODA. Il catalogo italiano del servizio accoglie anche una docuserie culinaria e un film per ragazzi con Chris Pratt, mentre alcune produzioni già avviate continuano a distribuire nuovi episodi fino all’inverno.

Stick e Awkwafina aprono il mese di novembre

Si comincia il 4 novembre con la seconda stagione di Stick, la commedia sportiva creata da Jason Keller con Owen Wilson, che della serie è anche produttore esecutivo. Wilson veste i panni di Pryce Cahill, un ex golfista professionista la cui carriera si è interrotta di colpo vent’anni prima. Dopo la fine del matrimonio e un impiego in un negozio di articoli sportivi, l’uomo decide di puntare tutto su Santi, interpretato da Peter Dager, un diciassettenne prodigio del golf con un carattere tutt’altro che semplice. Il tono resta leggero e il cuore del racconto è una famiglia che si sceglie, sullo sfondo dei campi da golf. Nel cast compaiono anche Marc Maron e Timothy Olyphant.

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Due giorni più tardi, il 6 novembre, debutta Awkwafina: una chef improbabile, docuserie con l’attrice e comica Nora Lum, nota al grande pubblico come Awkwafina. Pur provenendo da una famiglia di grandi ristoratori, lei non sa cucinare. Le puntate la accompagnano in un viaggio gastronomico durante il quale impara il mestiere e prova a rilanciare lo storico ristorante cinese di famiglia. Il titolo sarà disponibile in Italia ma non in lingua italiana.

12 12 12 e Being Heumann, doppio debutto il 13 novembre

Il 13 novembre è la data più ricca del mese. Arriva infatti 12 12 12, serie drammatica costruita attorno a una rapina e articolata su tre linee temporali in ogni episodio: i 12 mesi di preparazione, le 12 ore del colpo e i 12 giorni successivi. I protagonisti sono un agente dell’FBI caduto in disgrazia, interpretato da Anthony Mackie, e un criminale americano di professione con il volto di Jamie Dornan. I due si sfidano in una partita a guardie e ladri attraverso l’Europa, legata all’assalto al caveau di una banca nascosto sotto le strade di Zurigo. Anche in questo caso la serie sarà fruibile in Italia ma non in italiano.

Nella stessa giornata esce Being Heumann, il lungometraggio diretto da Siân Heder, già premio Oscar per CODA, e ispirato a una storia vera. Nel 1977 la giovane Judy Heumann, interpretata da Ruth Madeley, e una coalizione di attivisti per i diritti delle persone con disabilità decidono di non poterne più. Quello che nasce come un gesto impulsivo si trasforma nella più lunga occupazione di un edificio federale nella storia degli Stati Uniti, con centinaia di persone che si rifiutano di lasciare gli uffici finché il funzionario che blocca le loro richieste, impersonato da Mark Ruffalo, non interviene. Nel cast figura anche Dylan O’Brien. Il film dura 2 ore e 7 minuti e sarà disponibile in Italia ma non doppiato.

Chris Pratt chiude il mese, poi le serie ancora in corso

Il 25 novembre tocca a Scuola per guerrieri coraggiosi, conosciuto negli Stati Uniti come Way of the Warrior Kid. Marc, interpretato da Jude Hill, è un bravo ragazzo preso di mira dai compagni di scuola che si sente indietro in tutto. Le cose cambiano quando lo zio Jake, un Navy SEAL pluridecorato e ferito con il volto di Chris Pratt, trascorre l’estate con lui e con la madre Sarah, interpretata da Linda Cardellini. Per aiutarlo a difendersi, Jake mette in piedi un programma ispirato al proprio addestramento, ma invece di insegnargli a combattere gli mostra il vero significato del coraggio, facendo i conti anche con i suoi demoni personali. La pellicola è tratta dal romanzo dell’ex Navy SEAL Jocko Willink, porta la firma di McG e dura 1 ora e 46 minuti. Il trailer italiano non è ancora disponibile.

Accanto alle nuove uscite, sulla piattaforma proseguono diverse serie già in corso. Brothers, la commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, va avanti fino al 4 novembre. La docuserie Knife Edge Per una Stella Michelin, dedicata agli chef a caccia del prestigioso riconoscimento, termina il 6 novembre. La commedia nera tedesca Dov’è Wanda? continua fino al 9 dicembre, mentre Nocturne, il thriller con Liev Schreiber sulle tracce di un serial killer, pubblicherà episodi fino al 25 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid