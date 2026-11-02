DAZN Family include HBO Max Base con pubblicità senza costi extra

Gli abbonati al piano DAZN Family hanno un motivo in più per tenersi stretto il proprio abbonamento. L’offerta della piattaforma ora include anche HBO Max nella versione Base con pubblicità, e la parte più interessante della novità riguarda proprio il prezzo, visto che il servizio arriva senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già si spende ogni mese per DAZN. Vale per chi è già cliente e vale anche per chi deciderà di sottoscrivere il piano Family da adesso in avanti.

L’attivazione però non è ancora disponibile per tutti in questo preciso momento. Gli utenti potranno sbloccare il nuovo accesso nei prossimi giorni, quindi serve un pizzico di pazienza prima di trovare l’opzione pronta all’uso. Nel frattempo i dettagli essenziali dell’operazione sono già chiari e permettono di capire bene come funzionerà l’abbinamento tra i due servizi.

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Come funziona HBO Max dentro DAZN Family

Il meccanismo è quello tipico dei pacchetti combinati, in cui un servizio viene agganciato all’altro. La piattaforma di streaming di Skydance resterà attiva fino a quando si continuerà a pagare l’abbonamento DAZN. Non si parla quindi di una prova temporanea o di un omaggio con una data di scadenza fissata a priori, ma di un accesso che segue passo dopo passo la vita del piano Family.

Tradotto in termini molto concreti, i due servizi viaggiano insieme. Finché l’abbonamento a DAZN rimane attivo e regolarmente pagato, anche HBO Max resta a disposizione. Nel momento in cui il pagamento si interrompe viene meno pure la condizione che dà diritto alla visione dei contenuti della piattaforma di Skydance. Un legame diretto e piuttosto semplice da comprendere, che evita di dover gestire due sottoscrizioni separate con scadenze diverse.

Cosa significa avere il piano Base con pubblicità

Il pacchetto incluso non è una versione qualsiasi del servizio. Si tratta di HBO Max Base con pubblicità, cioè la formula che prevede la presenza di annunci pubblicitari durante la fruizione dei contenuti. È un dettaglio che conviene tenere a mente, perché l’esperienza di visione sarà accompagnata da interruzioni commerciali, come accade in genere con le offerte di questo tipo proposte dalle piattaforme di streaming.

D’altra parte proprio questa formula è quella che rende possibile l’inserimento del servizio dentro il piano Family senza alcun rincaro. Chi è abbonato a DAZN Family si ritrova così con un catalogo aggiuntivo a disposizione, senza dover mettere mano al portafoglio per un secondo abbonamento e senza modificare la cifra già prevista per il proprio piano.

Chi può approfittare dell’offerta

La novità riguarda nello specifico il piano Family di DAZN, e non vengono menzionate altre formule di abbonamento coinvolte nell’iniziativa. Possono quindi approfittarne due categorie di utenti, ovvero chi possiede già questo piano e chi sceglierà di attivarlo. In entrambi i casi la procedura porterà allo sblocco di HBO Max Base con pubblicità nel giro dei prossimi giorni.

Per chi segue lo sport su DAZN e magari cercava anche un’alternativa per serie e film, l’abbinamento offre la possibilità di avere tutto sotto un unico abbonamento. L’accesso a HBO Max resterà valido per tutto il tempo in cui il piano Family continuerà a essere pagato regolarmente.

Fonte: TecnoAndroid