Lyca Mobile, promo low cost con primi due mesi GRATIS

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sta proponendo al momento un’offerta mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Lyca 5G PORTIN 599. Ci troviamo di fronte ad una proposta già di per sé conveniente. Ora, però, l’operatore sta anche proponendo in maniera totalmente gratuita i primi due mesi di rinnovo. Vediamo i dettagli.

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Lyca Mobile, offerta a basso costo ora con i primi due mesi di rinnovo gratis

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sta lasciando tutti senza parole con la sua nuova proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore età proponendo la super offerta a basso costo nota con il nome di Lyca 5G PORTIN 599. Quest’ultima è già di per sé eccezionale, ma ora lo sarà ancora di più. Gli utenti che decideranno di attivarla potranno infatti usufruire dei primi due mesi di rinnovo in maniera totalmente gratuita. Secondo quanto riportato, gli utenti interessati potranno attivare questa offerta esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore fino alla giornata del prossimo 6 gennaio 2026.

Con Lyca 5G PORTIN 599 gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle davvero unico. L’offerta infatti include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Si potrà navigare però ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Nel bundle sono poi compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati, da inviare verso tutti i numeri.

Tutto questo ad un costo estremamente contenuto. Gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno infatti sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese. L’offerta mobile, però, appartiene alla gamma PORTIN. Questo significa che sarà disponibile all’attivazione soltanto per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale di Lyca Mobile.