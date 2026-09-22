Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c a metà prezzo: 79,99€ su Amazon

Chi gioca a sparatutto su PC conosce bene il nome: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c scende a 79,99€ su Amazon, esattamente metà del listino da 159,99€. Uno sconto del 50% che porta il mouse al suo minimo storico, con un risparmio secco di 80€. Il pacchetto tecnico, del resto, resta quello della fascia alta: sensore HERO 2, polling fino a 8 kHz e un corpo compatto pensato per chi passa le serate tra flick e correzioni di mira al millimetro.

Il punto di forza più evidente è il sensore HERO 2, che arriva a 44.000 DPI, supera gli 888 IPS e regge accelerazioni fino a 88 G. Numeri che sulla carta dicono poco a chi non mastica schede tecniche, ma che nella pratica si traducono in una cosa sola: il puntatore segue la mano anche quando la mano decide di fare un mezzo giro sul tappetino in una frazione di secondo. Nei competitivi serve proprio questo, la capacità di alternare rotazioni ampie e micro aggiustamenti senza che il tracciamento perda un colpo.

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Come si comporta in partita

La connessione wireless LIGHTSPEED spinge il polling fino a 8 kHz, riducendo al minimo l’intervallo tra il movimento fisico e la registrazione sullo schermo. Va detto con onestà: per sfruttare davvero quel valore servono un PC capace di reggere frame rate alti e un monitor altrettanto rapido, altrimenti il vantaggio resta teorico. L’ampio intervallo del sensore, però, permette comunque a chiunque di tarare la sensibilità sulle proprie abitudini, che si giochi a 400 DPI con mezza scrivania libera o a valori molto più alti con movimenti di polso.

Il design nasce da una collaborazione con atleti di esport e il risultato è una scocca compatta, con pulsanti laterali programmabili posizionati dove il pollice li trova senza doverli cercare. Sotto ci sono piedini in PTFE senza additivi, quelli che garantiscono uno scorrimento pulito e costante sul tappetino. Fa la differenza sia nei flick improvvisi sia nel tracciamento prolungato di un bersaglio in movimento, due situazioni che in un FPS capitano ogni manche.

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Autonomia, formato e a chi conviene davvero

Sul fronte batteria si parla di 95 ore di autonomia con una singola carica, quindi parecchie sessioni prima di dover pensare al cavo. Nella confezione c’è un collegamento USB-A/USB-C per la ricarica, mentre chi ha già un sistema POWERPLAY può continuare a giocare mentre il mouse si alimenta, senza interruzioni. Il formato ridotto non è un dettaglio secondario. Ha senso per chi preferisce una presa agile, per chi vuole liberare spazio sul mousepad e soprattutto per chi porta spesso le periferiche in giro, tra LAN party e postazioni diverse. Il target naturale sono FPS, battle royale e action veloci. Chi invece vive di MMO o gestionali, con la necessità di avere sei o più tasti laterali sotto al pollice, farebbe bene a guardare altrove: qui la filosofia è togliere, non aggiungere.

A 79,99€ il PRO X SUPERLIGHT 2c si posiziona in una fascia dove normalmente si trovano mouse wireless decisamente meno raffinati, ed è questo il vero senso dell’offerta. Non si tratta solo di uno sconto aggressivo su un prodotto costoso, ma della possibilità di prendere tecnologie da competizione pagandole come una periferica di fascia media. La versione in promozione è quella nera, la più facile da inserire in un setup sobrio senza stonare con il resto della scrivania.

Fonte: TecnoAndroid