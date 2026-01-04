Linux cambia nella gestione della CPU: prestazioni che sorprendono

Per anni il confronto tra Linux e i sistemi Microsoft si è concentrato su driver, compatibilità e facilità d’uso. Oggi, però, il terreno di gioco si sposta nell’hardware. Il kernel Linux sta per ricevere una serie di modifiche che intervengono sul modo in cui i carichi di lavoro vengono distribuiti tra i core della CPU. Un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale nelle architetture moderne. Non si tratta di un semplice ritocco, bensì di un cambio di prospettiva. Lo scheduler inizia a “ragionare” in funzione della struttura interna del processore, e non solo del numero di core disponibili.

Per molto tempo Linux ha privilegiato un approccio generalista, estremamente flessibile e robusto, ma poco consapevole della disposizione fisica delle cache. Questo limite è emerso soprattutto con CPU sempre più complesse, dove non tutti i core sono uguali e dove la cache condivisa diventa una risorsa. Nel frattempo, Windows 11 e 10 hanno beneficiato di un lavoro costante sul task scheduling, portato avanti da Microsoft insieme ai produttori di chip. Il risultato è stato un sistema capace di indirizzare i carichi più sensibili alla latenza verso i core “giusti”, migliorando prestazioni e consumi senza richiedere interventi manuali.

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Le nuove patch in arrivo per Linux introducono il cosiddetto Cache Aware Scheduling. In termini pratici, il kernel diventa consapevole di quanta cache di ultimo livello, in genere la L3, sia associata a un determinato core o gruppo di core, e pianifica i processi di conseguenza.

Linux, cache e CPU moderne: perché il guadagno può essere enorme

L’impatto di questo cambiamento non è teorico. Le note tecniche che accompagnano le patch parlano di miglioramenti che possono arrivare fino al 44%. Non è una promessa valida per ogni situazione, ma un’indicazione di quanto margine ci fosse ancora da recuperare semplicemente sfruttando meglio l’hardware già presente.

Un esempio emblematico arriva dal mondo AMD, in particolare dai processori Ryzen X3D, dotati di 3D V-Cache. Su Windows, il sistema operativo è già in grado di riconoscere quale chiplet disponga della cache più ampia e di assegnargli i carichi più delicati, come i videogiochi. Linux, fino a poco tempo fa, non sfruttava appieno questa caratteristica. Con il nuovo scheduler, la differenza si riduce, aprendo la strada a prestazioni più prevedibili e a una migliore reattività anche in ambiti professionali.

Insomma, il sistema diventa più efficiente senza cambiare il modo in cui l’utente lavora. In un’epoca in cui le CPU combinano core diversi, cache asimmetriche e architetture sempre più articolate, la capacità del sistema operativo di comprendere questa complessità diventa determinante. Con il Cache Aware Scheduling, Linux dimostra di voler giocare il confronto con Windows su un piano sempre più tecnico.