Linksys WRT, l’orologio ESP32 che omaggia il router leggendario

Un orologio digitale che sembra uscito dal cassetto dei ricordi di chi smanettava con le reti domestiche quindici anni fa: è questo il risultato del lavoro di un appassionato di modding ed elettronica fai da te, che ha deciso di rendere omaggio ai router Linksys WRT costruendo da zero un piccolo dispositivo capace di mostrare l’ora senza mai chiedere una regolazione manuale. Il tutto ruota attorno a una scheda ESP32, e già questo dice molto sulla filosofia del progetto: poca roba, ben usata.

Va detto che chiamare “bello” un apparecchio di rete è un esercizio che riesce a pochissimi. Modem e router vivono nascosti dietro un mobile, coperti di polvere, e nessuno li guarda con affetto mentre funzionano. Poi però passa il tempo, e il tempo fa i suoi soliti scherzi. La nostalgia lavora ai fianchi, il vintage diventa gradevole, e certi oggetti che nessuno avrebbe fotografato all’epoca finiscono per avere una loro dignità estetica. Il caso più clamoroso resta la mitica “manta” di Alcatel, il modem ADSL che ufficialmente si chiamava SpeedTouch USB e che chiunque abbia vissuto quegli anni ricorda ancora perfettamente. Nella stessa categoria di oggetti invecchiati bene rientrano proprio i router Linksys WRT, con quella livrea nera e blu che è diventata riconoscibile quasi come un logo.

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Perché l’ESP32 ha battuto il Raspberry Pi

L’idea di partenza era di una semplicità disarmante. L’autore voleva un orologio che non avesse mai bisogno di essere sistemato a mano, né per il cambio dell’ora né per il drift che prima o poi colpisce qualsiasi dispositivo a batteria. Oggi risolvere questo problema è alla portata di chiunque abbia una connessione, perché basta appoggiarsi ai server NTP, il Network Time Protocol su cui si basano praticamente tutti i dispositivi moderni collegati a internet. Android, Windows, macOS e una lunga fila di altri sistemi fanno esattamente la stessa cosa, in silenzio, ogni giorno.

La prima scelta hardware è stata un Raspberry Pi Zero 2 W, che sulla carta sembrava perfetto. Piccolo, connesso, versatile. Il ripensamento è arrivato in fretta, perché per un compito così elementare quella scheda si è rivelata decisamente sovradimensionata. Avviare un intero sistema operativo Linux soltanto per leggere l’ora corretta è un po’ come accendere il riscaldamento di casa per scaldare una tazza di tè. Da qui il passaggio a una Seeed Studio XIAO ESP32-S3, che di lavoro fa esattamente due cose e le fa bene: si collega al Wi-Fi e sincronizza l’orario via NTP. Niente boot, niente file system da gestire, niente attese. L’elettronica resta compatta e il progetto rimane relativamente semplice da mettere in piedi, che nel fai da te è un vantaggio enorme.

Un tributo che funziona anche come oggetto

Il risultato è un orologio che gioca a carte scoperte con la propria ispirazione. Chi conosce i WRT lo riconosce al primo sguardo, chi non li ha mai visti si trova comunque davanti a un oggetto dal design pulito, con quel contrasto tra nero e blu che a distanza di anni continua a reggere benissimo. È il tipo di progetto che nasce più dal piacere di costruire che dalla necessità, perché di orologi digitali il mondo è pieno e costano pochissimo, ma nessuno di quelli in vendita somiglia a un pezzo di storia del networking domestico.

Il bello, in operazioni come questa, sta anche nella scelta di non strafare. Un microcontrollore al posto di un computer completo, una funzione sola portata a termine senza complicazioni, e la certezza che l’ora sul display sarà sempre quella giusta perché arriva direttamente dalla rete.