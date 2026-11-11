Accise diesel, torna lo sconto fino al 23 novembre: cosa cambia

Il taglio delle accise sul diesel torna in vigore. Dopo appena due giorni in cui ai distributori si è pagata l’aliquota ordinaria, il Governo ha deciso di intervenire ancora sulla tassazione dei carburanti e di reintrodurre lo sconto fiscale sul gasolio, valido fino a lunedì 23 novembre 2026. Il provvedimento precedente si era chiuso l’8 novembre. Quello nuovo è comparso in Gazzetta Ufficiale con il decreto del 9 novembre, firmato dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’Ambiente. Porta il nome piuttosto burocratico di Rideterminazione temporanea dell’aliquota d’accisa ed è scattato il 10 novembre. Per due settimane tornano quindi le stesse identiche condizioni già applicate tra ottobre e novembre.

Quanto si risparmia con lo sconto sul gasolio

Il meccanismo è semplice. L’aliquota d’accisa scende da 672,90 a 632,90 euro ogni mille litri, con una riduzione di 40 euro che alla pompa vale 4 centesimi in meno al litro. Aggiungendo l’IVA al 22% il vantaggio reale per chi guida un’auto diesel arriva a 4,88 centesimi. Sulla carta può sembrare qualcosa, ma messo a confronto con i rincari degli ultimi tempi il beneficio resta piuttosto contenuto.

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I numeri lo mostrano bene. Con un rifornimento da 40 litri si mettono da parte circa 1,95 euro, mentre per un pieno da 50 litri il risparmio sale a circa 2,44 euro, cioè poco più del 2% della spesa complessiva per il carburante. C’è poi un dettaglio da non trascurare. La misura riguarda soltanto il gasolio, mentre la benzina continua a essere tassata per intero senza alcuno sconto.

Il ritorno delle accise mobili

Per finanziare il nuovo intervento lo Stato ha fatto ricorso alle accise mobili. In pratica si tratta di un sistema che permette di restituire ai contribuenti l’IVA in più incassata quando i prezzi dei carburanti salgono. Il decreto mette sul piatto 43,2 milioni di euro presi dall’extragettito raccolto tra il 1° e il 31 ottobre. Il costo per le casse pubbliche è stimato in poco più di 3 milioni di euro al giorno, ma l’operazione resta a saldo zero sui conti.

Non è certo la prima volta che si interviene in questo modo. Il nuovo sconto si inserisce in una lunga serie di tagli fiscali partiti dopo lo scoppio della guerra in Iran. All’inizio la riduzione era di 20 centesimi sia per la benzina sia per il gasolio, poi si è passati a sconti più brevi e meno generosi riservati soltanto al diesel.

Il prezzo del diesel resta alto

Basta dare uno sguardo ai cartelloni dei distributori per capire perché il tema sia così sentito. Secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese e di Staffetta Quotidiana il prezzo medio del gasolio in modalità self service si muove tra 2,232 e 2,240 euro al litro. In autostrada si arriva a 2,292 euro e al servito si superano i 2,36 euro. La benzina invece si mantiene intorno ai 2 euro al litro.

Sono due le spinte principali dietro le quotazioni del diesel. Da una parte pesa il riallineamento delle accise deciso dal Governo per cancellare i sussidi ambientali, una scelta arrivata su pressione europea. Dall’altra si fanno sentire le conseguenze del conflitto in Medio Oriente e la lunga chiusura dello Stretto di Hormuz. A frenare almeno in parte i rincari contribuisce il cosiddetto price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere. Eni per esempio ha fissato un tetto di 2,25 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro per la benzina.

Fonte: TecnoAndroid