Lettura nei bambini: ascolto e vocabolario contano più del QI

Per decenni le difficoltà di lettura nei bambini sono state spiegate quasi sempre con due fattori, l’intelligenza e la capacità di elaborare le informazioni visive. Un nuovo e vastissimo studio mette in discussione questa idea e indica che a predire davvero il successo nella lettura sono due abilità spesso trascurate, cioè l’elaborazione uditiva e la cosiddetta conoscenza e comprensione, ovvero il patrimonio di vocabolario e nozioni che un bambino accumula crescendo. L’intelligenza conta, ma molto meno di quanto si pensasse.

Il punto di partenza è una convinzione piuttosto diffusa. Chi legge con facilità viene spesso considerato più sveglio, mentre chi arranca rischia di essere visto come meno capace. Accanto a questa lettura dei fatti ne circola un’altra, secondo cui i problemi nascerebbero soprattutto dalla fatica di interpretare lettere e parole stampate sulla pagina. Il lavoro coordinato da Daniel Hajovsky, professore associato nel Dipartimento di Psicologia dell’educazione della Texas A&M University, suggerisce invece che le abilità decisive siano parecchio diverse da quelle che molti si aspetterebbero. Alla ricerca hanno partecipato anche studiosi della University of Kansas, della St. John’s University, della Montclair State University e della Temple University, con l’obiettivo di capire quali capacità mentali anticipino meglio lo sviluppo della lettura e perché alcuni bambini incontrino ostacoli.

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Cinquantamila correlazioni in un solo modello statistico

Per mettere ordine in un campo pieno di risultati contraddittori, i ricercatori hanno riunito 50.000 correlazioni provenienti da 137 batterie di test cognitivi e di rendimento scolastico, fondendole in un unico modello statistico. Un approccio di questa scala ha permesso di misurare il contributo delle singole abilità mentali alle prestazioni di lettura e, allo stesso tempo, di chiarire come mai gli studi precedenti fossero arrivati talvolta a conclusioni opposte.

Le sorprese non sono mancate. L’elaborazione visiva non ha mostrato alcun legame significativo con la capacità di leggere. L’intelligenza generale è risultata collegata alle prestazioni, certo, ma con un peso decisamente inferiore rispetto a quanto indicato da alcune ricerche del passato. “Uno dei risultati più rilevanti è che l’intelligenza generale si è rivelata meno dominante rispetto ad alcune metanalisi precedenti” ha spiegato Hajovsky. “Abilità ampie come la conoscenza e comprensione e l’elaborazione uditiva hanno avuto ruoli forti e specifici nella lettura, al di là dell’intelligenza generale, soprattutto per la decodifica e la comprensione.”

Suoni, vocabolario e cosa cambia per chi fatica a leggere

L’elaborazione uditiva riguarda la capacità di riconoscere e distinguere i singoli suoni che compongono le parole pronunciate. Un bambino deve individuare i suoni separati all’interno di una parola per capire come si collegano alle lettere scritte, ed è proprio questa abilità a sostenere la decodifica, il processo con cui si ricostruisce la pronuncia di un termine scritto. La conoscenza e comprensione indica invece il vocabolario, i concetti e le informazioni di base raccolti a scuola e nella vita quotidiana. Avere questa base rende più semplice afferrare il significato di parole, frasi e brani più lunghi.

Messe insieme, queste due capacità si sono dimostrate gli indicatori più affidabili tra tutti quelli esaminati. Anche memoria, ragionamento e velocità di elaborazione mentale contribuiscono allo sviluppo della lettura, ma con un ruolo di supporto. Il quadro che emerge è quello di un’abilità che non rispecchia semplicemente l’intelligenza complessiva né il modo in cui si processano le immagini, ma che poggia su diverse competenze intrecciate, con quelle legate al linguaggio in primo piano.

Per gli insegnanti la ricerca potrebbe offrire uno strumento prezioso. Invece di trattare tutte le difficoltà come se fossero uguali, diventa possibile individuare le debolezze specifiche di ciascuno studente e proporre un insegnamento mirato. Alle famiglie arriva un messaggio incoraggiante, perché un bambino che fatica a leggere non è per forza meno intelligente né incapace di diventare un buon lettore. “Rafforzare a casa le competenze di base, anche quelle che sembrano semplici, può avere effetti significativi sulle abilità di lettura più avanzate” ha sottolineato Hajovsky. “Le difficoltà nella lettura non sono segno di scarse capacità, ma spesso riflettono una singola abilità da potenziare all’interno di un sistema più ampio che funziona nel suo insieme.”

Secondo il ricercatore l’approccio più efficace passa dalla collaborazione tra scuole, genitori e comunità. La lettura si sviluppa attraverso una rete di competenze connesse, e consolidare queste fondamenta un passo alla volta può aiutare i bambini a diventare lettori più sicuri e capaci.

Fonte: TecnoAndroid