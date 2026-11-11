Detangle, il pettine bioelettrico che sfida la calvizie

Un pettine bioelettrico capace di contrastare la calvizie mentre ci si sistema i capelli ogni mattina. È l’idea alla base di Detangle, un dispositivo sviluppato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Beihang, in Cina, pensato per trattare l’alopecia sfruttando un gesto semplice e quotidiano come pettinarsi. Il progetto punta a inserire la cura dentro le normali abitudini di igiene personale, senza stravolgerle.

Il problema che prova ad affrontare è tutt’altro che marginale. L’alopecia androgenetica provoca una caduta progressiva dei capelli ed è legata a fattori ormonali e genetici. Colpisce più di 1,5 miliardi di persone nel mondo ed è la forma di calvizie più diffusa tra gli uomini. Nel 25% dei casi i primi segnali compaiono addirittura prima dei 21 anni. Oggi esistono terapie farmacologiche per contrastarla, ma la loro efficacia tende a essere limitata e in alcune situazioni possono causare effetti collaterali che coinvolgono diverse parti dell’organismo.

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Come funziona il pettine Detangle

Secondo uno studio pubblicato su Nature, Detangle cerca di superare questi limiti con un sistema che unisce la somministrazione di farmaci a impulsi elettrici. L’obiettivo è doppio, perché da una parte si vuole stimolare la crescita dei capelli e dall’altra agire sui fattori che ne provocano la perdita.

Il dispositivo integra setole elettroniche dotate di elettrodi, posizionate ad altezze diverse, insieme a piccoli moduli che contengono i medicinali. Gli autori spiegano che questa configurazione genera un campo elettrico localizzato in grado di favorire il trasporto delle sostanze verso le zone più profonde dei follicoli piliferi, cioè le strutture della pelle in cui il capello nasce e si sviluppa.

In pratica il campo elettrico svolge due compiti. Emette impulsi che stimolano i follicoli e ne potenziano l’attività, e allo stesso tempo facilita l’ingresso di due trattamenti nelle cellule di queste strutture. Il primo è un plasmide che contiene le istruzioni genetiche per produrre una proteina chiamata VEGFA, coinvolta nella formazione di nuovi vasi sanguigni. Questo processo, noto come angiogenesi, migliora l’apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti che partecipano alla crescita del capello.

La seconda sostanza è un piccolo frammento di materiale genetico, il cosiddetto siRNA, ovvero RNA piccolo interferente. È stato progettato per ridurre l’attività dell’enzima steroideo 5 alfa reduttasi di tipo 2, che interviene nella produzione di ormoni responsabili dell’indebolimento e della perdita dei follicoli piliferi. Si tratta proprio del meccanismo collegato all’alopecia androgenetica.

I risultati sui topi e il confronto con il minoxidil

Il funzionamento di Detangle è stato valutato in una sperimentazione su topi in cui era stata indotta l’alopecia. Gli animali sono stati divisi in due gruppi. Il primo ha ricevuto il trattamento con il pettine, mentre il secondo è stato curato con minoxidil e finasteride, i farmaci tradizionali contro la calvizie comune. A tutti i roditori è stato rasato il dorso e per 28 giorni sono state applicate le rispettive terapie.

Con una seduta ogni tre giorni per tutta la durata dello studio, i topi trattati con il pettine bioelettrico hanno mostrato una ricrescita del pelo su quasi il 100% dell’area rasata, senza effetti collaterali rilevanti. Gli animali curati con il minoxidil, invece, hanno recuperato il pelo su circa il 70% della superficie.

Sulla base di questi dati i ricercatori sostengono che “il sistema Detangle si dimostra sicuro ed efficace per la somministrazione nei tessuti profondi in dermatologia”. Una caratteristica che potrebbe rendere più semplice portare sostanze e farmaci direttamente nei follicoli piliferi per contrastare la calvizie comune.

Gli specialisti giudicano incoraggianti i risultati e vedono in Detangle una possibile alternativa per trattare l’alopecia attraverso un’attività quotidiana come pettinarsi, ma riconoscono anche la necessità di ampliare la ricerca. Finora i test sono stati condotti esclusivamente sui topi e non è ancora stato stabilito se il dispositivo offra gli stessi livelli di sicurezza ed efficacia anche negli esseri umani.

Fonte: TecnoAndroid