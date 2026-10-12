Lepas, Chery sceglie Fiditalia: tre anni di credito per l’Italia

Il gruppo Chery allarga la propria strategia commerciale in Italia e sceglie Fiditalia come partner finanziario per il debutto del nuovo marchio Lepas. L’intesa ha una durata di tre anni e mette sul tavolo un pacchetto di soluzioni di credito pensate sia per la rete dei concessionari sia per chi l’auto la compra davvero, cioè privati e professionisti. Un accordo che arriva proprio nel momento in cui il brand comincia a muovere i primi passi nel nostro Paese.

Le prime attività commerciali e di marketing di Lepas sono partite infatti a settembre 2026. In questa fase iniziale il marchio coinvolge circa 40 concessionari, selezionati tra le realtà più importanti del settore a livello nazionale. Una rete contenuta nei numeri ma costruita con attenzione, che adesso potrà contare su un sostegno economico strutturato fin dall’avvio delle vendite.

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Come funziona l’offerta finanziaria di Fiditalia

La società, che fa parte del Gruppo Société Générale ed è attiva nel credito al consumo, ha messo a punto un’offerta articolata su tre strumenti distinti. Il primo riguarda direttamente gli showroom e si chiama Floor Plan Triparty. Serve a finanziare lo stock dei veicoli presenti nelle concessionarie, così da gestire il parco auto in modo più efficiente senza appesantire i conti dei rivenditori.

Per chi acquista a titolo personale ci sono invece i Prestiti Finalizzati Auto, pensati per l’acquisto diretto delle vetture. A chiudere il cerchio arriva il leasing, con formule di locazione finanziaria rivolte tanto ai privati quanto a professionisti e imprese, da modellare in base alle diverse esigenze di mobilità. Praticamente ogni tipo di cliente trova una soluzione dedicata, dal singolo automobilista all’azienda con una flotta da rinnovare.

Va ricordato che Chery è già presente in Italia con altri marchi del gruppo e, mentre valuta seriamente di unirne alcuni, ha individuato in Fiditalia l’alleato giusto per accompagnare l’ingresso del nuovo arrivato. Le prime unità del modello di punta avevano già lasciato la Cina in direzione Europa nei mesi scorsi, con la Lepas L8 PHEV spedita via nave verso il Vecchio Continente.

Le parole dei vertici di Chery Italy e Fiditalia

Per Kevin Cheng, amministratore delegato di Chery Italy, l’intesa rappresenta una tappa importante nel percorso del marchio sul territorio italiano. “L’accordo con Fiditalia rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo Lepas sul mercato italiano”, ha spiegato il manager, aggiungendo che “la partnership ci consentirà di accompagnare la crescita del nuovo brand, mettendo a disposizione della rete distributiva e dei clienti soluzioni finanziarie in grado di rispondere alle diverse esigenze del mercato”.

Dall’altra parte del tavolo, Nicola Torelli, amministratore delegato di Fiditalia, collega l’operazione al ruolo che la società ricopre nel settore automotive italiano. “Grazie a strumenti finanziari solidi e innovativi siamo in grado di sostenere il modello di business Lepas garantendo elevati standard di servizio, affidabilità e supporto sia alla rete distributiva sia ai clienti finali”, ha dichiarato.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore commerciale Gaetano Garufi, secondo cui l’accordo rientra pienamente nella strategia di crescita dell’azienda nel comparto auto. “Supportiamo partner e clienti lungo l’intero percorso d’acquisto, offrendo soluzioni finanziarie e servizi a valore aggiunto capaci di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze del mercato”, ha affermato Garufi.

Fonte: TecnoAndroid