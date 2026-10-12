iPad mini OLED e chip A20 Pro, il prezzo potrebbe salire

Chi stava aspettando iPad mini di nuova generazione per mettere mano al portafoglio farà bene a rivedere il budget, perché secondo le ultime indiscrezioni il prezzo del piccolo tablet di Apple potrebbe salire parecchio. Il modello base passerebbe infatti da 599 a circa EUR 713, cioè da circa 550 a circa 735 euro al cambio attuale. Un aumento di circa 185 euro che non passa certo inosservato, soprattutto per un prodotto che ha sempre puntato su dimensioni ridotte e costi tutto sommato accessibili.

Il debutto non dovrebbe farsi attendere troppo. Apple avrebbe in programma un evento entro la fine del mese e proprio in quell’occasione verrebbe presentato iPad mini insieme ai nuovi MacBook Pro OLED. Nel calendario dell’azienda di Cupertino c’è già un appuntamento fissato per il 13 ottobre, dedicato però alla casa intelligente. Il tablet compatto arriverebbe quindi in un secondo momento, con un palco tutto suo o quasi.

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Display OLED e chip A20 Pro per iPad mini

Il rincaro, a guardare bene, ha le sue ragioni. Per la prima volta nella storia della linea, iPad mini adotterebbe un display OLED, accompagnato da un design rivisto con cornici più sottili e da un comparto audio migliorato. Già questo basterebbe a segnare un cambio di passo rispetto al modello in commercio oggi, che tutto sommato è rimasto fedele a una formula piuttosto prudente.

La novità più corposa però si nasconde dentro la scocca. Le indiscrezioni parlano del chip A20 Pro, lo stesso processore che spinge iPhone 18 Pro. Si tratterebbe di un salto generazionale notevole per un dispositivo così piccolo, capace di avvicinarlo ai prodotti di punta della casa e di spiegare almeno in parte la scelta di ritoccare il listino verso l’alto. Più potenza, uno schermo di altro livello e un’estetica più moderna hanno ovviamente un costo, e Apple sembra intenzionata a farlo pesare.

Non tutto però è chiaro. Il punto più delicato riguarda la qualità del pannello, perché non si sa ancora se lo schermo di iPad mini potrà avvicinarsi al tandem OLED montato sui modelli iPad Pro, una tecnologia che sulla carta resta superiore. C’è poi la questione che divide da sempre gli appassionati, ovvero il supporto al ProMotion a 120 Hz. Le voci su questo aspetto sono contrastanti e al momento non permettono di dare nulla per scontato.

Un tablet compatto che costa più di iPad Air

Il nodo più curioso è quello del posizionamento all’interno della gamma. Con un prezzo intorno ai 735 euro, iPad mini finirebbe sopra iPad Air da 11 pollici nell’attuale offerta di Apple. Una situazione abbastanza insolita, visto che il formato più piccolo si troverebbe a costare più di un modello con uno schermo decisamente più ampio.

Fonte: TecnoAndroid