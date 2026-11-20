L’energia oscura, la componente misteriosa ritenuta responsabile dell’espansione accelerata dell’Universo, potrebbe aver cambiato segno circa 9,5 miliardi di anni fa, passando da una densità negativa a una positiva. È l’ipotesi che emerge da uno studio guidato dall’Università Tecnica di Istanbul, pubblicato nel 2025 su Physical Review D. Per decenni gli scienziati hanno dato per scontato che questa forza fosse rimasta costante lungo tutta la storia cosmica, ma quella certezza oggi traballa. Le osservazioni del DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), lo strumento che sta costruendo la più grande mappa tridimensionale dell’Universo, suggeriscono infatti che la sua influenza possa essere variata nel corso di miliardi di anni. Le prove non bastano ancora per parlare di scoperta, eppure hanno riacceso una domanda di fondo: e se l’energia oscura evolvesse invece di restare sempre uguale?

Un ramo dimenticato della teoria della gravità

Il gruppo coordinato dal professor Özgür Akarsu, del dipartimento di Fisica dell’ateneo turco, non ha proposto una spiegazione del tutto nuova. Ha invece ripreso in mano una cornice già nota, la cosiddetta gravità teleparallela f(T). Al lavoro hanno partecipato anche la ricercatrice N. Merve Uzun e il dottorando Bilal Bulduk, insieme alla professoressa Nihan Katırcı della Doğuş University e al professor Antonio De Felice dello Yukawa Institute for Theoretical Physics dell’Università di Kyoto.

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Per capire il punto bisogna fare un passo indietro. La relatività generale di Einstein descrive la gravità attraverso la curvatura dello spaziotempo, mentre l’approccio teleparallelo usa una proprietà matematica chiamata torsione. Gli studi precedenti su una forma esponenziale di questa teoria si erano concentrati su un solo gruppo di soluzioni, partendo da un presupposto ereditato proprio da Einstein: la densità dell’energia oscura deve essere sempre positiva. Akarsu e colleghi hanno tolto quel vincolo, esplorando un ramo trascurato della teoria. E il quadro che ne è uscito è parecchio diverso.

I calcoli mostrano che, a parità di materia presente oggi nell’Universo, possono emergere due storie cosmiche distinte. Una somiglia molto al modello standard. L’altra prevede che l’energia oscura effettiva avesse in passato una densità negativa, arrivata a zero intorno a un redshift di 1,5 per poi diventare positiva e restarlo. Il dettaglio interessante è che non serve aggiungere alcun parametro regolabile, perché a scegliere il ramo matematico è la densità attuale della materia. Il modello conserva così gli stessi sei parametri del modello standard ΛCDM. In più le sue deviazioni dalla relatività generale si attenuano spontaneamente negli ambienti densi, il che lo rende compatibile con le misure di altissima precisione della gravità effettuate nel Sistema Solare.

Il legame con la tensione di Hubble e i dati del DESI

Da anni il gruppo lavora a un modello chiamato ΛsCDM, in cui la costante cosmologica passa da negativa a positiva alcuni miliardi di anni dopo il Big Bang. Mancava però un meccanismo fisico capace di giustificare questa inversione. Ora il cambio di segno nasce in modo naturale dalla struttura stessa della teoria. “Da diversi anni studiamo uno scenario in cui l’energia oscura cambia segno, e ha retto notevolmente bene al confronto con dati come quelli del DESI” ha spiegato Akarsu. “La questione aperta era quale meccanismo fisico potesse produrre un simile comportamento. Così abbiamo guardato di proposito a un ramo di una teoria della gravità ben nota, accantonato perché viola l’aspettativa che la densità dell’energia oscura rimanga positiva. Il cambio di segno è emerso spontaneamente dalla teoria.”

A marzo 2025 la collaborazione DESI ha diffuso i risultati dei primi tre anni di osservazioni. Combinati con le misure della radiazione cosmica di fondo, delle supernovae e del lensing gravitazionale debole, quei dati hanno rafforzato gli indizi di un’energia oscura diversa da una costante fissa, anche se la significatività statistica resta sotto la soglia necessaria e dipende da quali insiemi di dati vengono combinati. Lo studio turco era stato inviato già a ottobre 2024, mesi prima di quell’annuncio. Nel frattempo il DESI ha completato la sua indagine quinquennale osservando oltre 47 milioni di galassie e quasar, e il confronto con il dataset completo rappresenta il prossimo passo.

Un’accelerazione cosmica che potrebbe rallentare

Poiché nasce da una teoria specifica della gravità, il modello offre previsioni verificabili. Saranno decisive le misure sulla crescita delle strutture, sulle distorsioni nello spazio del redshift e sul lensing gravitazionale debole. In una versione estesa che include una costante cosmologica, i ricercatori hanno trovato una compatibilità con la radiazione cosmica di fondo pur ammettendo i valori più alti del tasso di espansione ricavati dalle misure locali, un possibile aiuto per affrontare la tensione di Hubble. La stessa versione consente persino che l’accelerazione dell’Universo si sia indebolita o fermata in un passato cosmico relativamente recente. Né l’inversione dell’energia oscura né questo rallentamento sono però fatti osservativi accertati, ed entrambe le ipotesi dovranno essere messe alla prova con dati sempre più precisi.

Fonte: TecnoAndroid