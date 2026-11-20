Google Foto potrebbe presto iniziare a suggerire come abbinare i vestiti che riconosce nelle immagini salvate nella libreria. L’idea è quella di trasformare l’app in una specie di consulente di stile, capace di proporre combinazioni partendo dai capi che compaiono già negli scatti di tutti i giorni. A far pensare a questa evoluzione sono alcune voci scovate nel codice, legate a una funzione dal nome piuttosto eloquente, Build a fit. Nulla di ufficiale per il momento, ma gli indizi vanno in una direzione abbastanza chiara.

Il punto di partenza è una novità che l’app di Google ha già introdotto da qualche tempo, cioè il guardaroba digitale. Su questa base si innesterebbe il nuovo strumento, che a giudicare dai riferimenti trovati punterebbe ad automatizzare una parte del lavoro che oggi spetta interamente all’utente. Un passaggio non da poco per una piattaforma nata per archiviare ricordi e che ora sembra voler entrare anche nell’armadio.

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Cosa è emerso dalla versione 8.2 dell’app

Le tracce sono saltate fuori analizzando la versione 8.2 di Google Foto, dove compaiono diverse stringhe dedicate proprio a Build a fit. Tra queste ce n’è una che attira subito l’attenzione, l’opzione Surprise me. Il nome lascia intuire la presenza di un pulsante pensato per lasciare all’applicazione la scelta dei capi da mettere insieme, una sorta di abbinamento a sorpresa generato in automatico senza che l’utente debba selezionare nulla.

C’è però un limite importante da tenere presente. Chi ha esaminato il codice non è riuscito ad attivare la funzione, quindi non è stato possibile vederla in azione né capire con precisione come si presenterà. Al momento, insomma, esistono soltanto i riferimenti testuali all’interno dell’app e nessuna interfaccia funzionante da mostrare. Tutto ciò che si può dire si basa sui nomi delle voci e sul contesto in cui sono inserite, che comunque lasciano poco spazio a interpretazioni troppo fantasiose.

Come funziona oggi Wardrobe

Per capire dove andrebbe a collocarsi Build a fit bisogna guardare a Wardrobe, il guardaroba virtuale arrivato in Google Foto. Il meccanismo è semplice da descrivere. L’app riconosce i vestiti indossati nelle immagini presenti nella raccolta e li raduna in una sezione dedicata, organizzandoli in modo che sia facile ritrovarli. Si possono così visualizzare, per esempio, tutte le maglie oppure tutti i pantaloni comparsi nelle foto, senza dover scorrere a mano anni di scatti alla ricerca di un capo specifico.

Al momento la creazione degli abbinamenti è un’operazione del tutto manuale. L’utente sceglie i pezzi da combinare, fino a un massimo di sei alla volta, e costruisce il proprio outfit selezionandoli uno per uno. Una volta composta la combinazione è possibile provare i capi virtualmente per farsi un’idea del risultato, oppure salvare l’abbinamento così da ritrovarlo più avanti quando serve. Proprio su questo passaggio interverrebbe la novità individuata nel codice.

Fonte: TecnoAndroid