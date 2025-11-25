Leapmotor produrrà auto in Brasile: arriva la conferma di Stellantis

La crescita dei veicoli elettrici cinesi sta assumendo un ritmo sempre più internazionale. A tal proposito, Leapmotor si posiziona come uno dei protagonisti di tale sviluppo. Il marchio, supportato da Stellantis, ha annunciato piani ambiziosi per espandere la propria presenza, puntando in modo significativo anche al Sud America. La strategia prevede l’avvio della produzione locale di alcuni modelli in Brasile, nello stabilimento di Goiana, nello stato di Pernambuco. Una scelta che potrebbe accelerare la diffusione del marchio nella regione e consolidare la disponibilità dei suoi veicoli. Attualmente, il mercato brasiliano può già contare sulla Leapmotor C10, disponibile sia nella versione elettrica sia in quella range extender. Mentre la nuova B10 è già aperta ai preordini e la C16 sarà introdotta a breve. L’espansione non si limiterà al Brasile: il marchio ha in programma di arrivare anche in Argentina, Ecuador e Colombia.

Leapmotor inizia la produzione in Brasile? Ecco i dettagli

I risultati in Cina offrono un quadro positivo sulla solidità del marchio. Nel mese di ottobre, Leapmotor ha consegnato 70.289 veicoli. Segnando il sesto mese consecutivo di record mensili. Dall’inizio dell’anno, le consegne hanno superato le 465.805 unità. Con una crescita superiore al 120% rispetto al 2024. Tali numeri testimoniano una domanda crescente e confermano la capacità del marchio di mantenere un ritmo di produzione e vendita sostenuto.

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Anche l’Europa rientra nei programmi di sviluppo di Leapmotor. La produzione della nuova B10 prenderà il via in Spagna nel 2026. La gamma dei veicoli sarà ampliata, con l’obiettivo di raggiungere segmenti di clientela sempre più diversificati e di consolidare la presenza internazionale del marchio.

La combinazione di tali elementi rappresenta un modello interessante per il settore dei veicoli elettrici. Con tali premesse, Leapmotor mostra come un marchio emergente possa sfruttare partnership consolidate per accelerare la propria espansione globale. Sottolineando l’importanza di una strategia che unisce risultati concreti sul mercato interno e visione di lungo periodo per diventare un attore rilevante nella mobilità elettrica mondiale.