ECar europea: verso l’auto elettrica accessibile per tutti

Il 10 dicembre 2025 segnerà una data importante per il mercato automobilistico del continente. In quella giornata, la Commissione Europea presenterà ufficialmente la normativa che darà vita alla nuova categoria delle ECar. Parliamo dei veicoli elettrici compatti, leggeri e soprattutto economici, pensati per rilanciare la mobilità europea e contrastare la concorrenza cinese in costante aumento.

L’obiettivo? Creare un settore di auto più economiche rispetto alle attuali citycar elettriche, mantenendo al tempo stesso standard minimi di sicurezza e qualità produttiva. L’ECar, nelle intenzioni di Bruxelles, rappresenterà una via di mezzo tra le microcar e le vetture tradizionali, così da alleggerire i costi di produzione oggi imposti da normative molto rigide.

Prezzo, obiettivi e produttori interessati alla ECar europea

La nuova categoria si ispira direttamente alle kei car giapponesi, piccole auto di circa 3,4 metri che da anni dominano il mercato per praticità e convenienza. In Europa, il concetto verrà adattato alle esigenze locali, puntando su un design urbano, bassi consumi energetici e un prezzo competitivo. Il nuovo quadro regolatorio, che verrà definito a dicembre, dovrebbe consentire alle case automobilistiche di ridurre drasticamente i costi di sviluppo grazie a requisiti semplificati su peso, potenza e dotazioni di sicurezza.

Il piano della Commissione è ambizioso ma concreto. Essa si propone di introdurre auto elettriche tra 15.000 e 20.000€, una fascia di prezzo oggi praticamente assente sul mercato. Si tratta quindi di un’iniziativa che potrebbe cambiare gli equilibri dell’intero settore automobilistico.

Molti costruttori europei, tra cui Renault, Stellantis e Volkswagen, hanno già espresso il proprio sostegno all’iniziativa. Luca de Meo, CEO di Renault e presidente dell’ACEA, è stato uno dei primi a chiedere una categoria di veicoli elettrici economici. Invece, John Elkann, presidente di Stellantis, ha ribadito la necessità di una normativa europea simile a quella giapponese per ridurre i costi e mantenere la competitività.

Insomma, se tutto procederà secondo i piani, le prime E-Car europee potrebbero debuttare entro il 2027, aprendo la strada a una nuova generazione di mobilità sostenibile e democratica.