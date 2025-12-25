Le promozioni di 1Mobile per il giorno più atteso dell’anno

Natale è finalmente arrivato e grazie a 1Mobile gli utenti possono contare su tariffe esclusive, pensate proprio per le festività. L’operatore telefonico virtuale che si appoggia sulla rete di Vodafone per fornire i propri servizi, è conosciuto proprio per le iniziative in concomitanza con festività ed eventi.

Ad esempio, in occasione del Black Friday, 1Mobile aveva lanciato delle iniziative interessanti per gli utenti, con sconti per il rinnovo delle offerta e diversi bonus. Anche in occasione del Natale, l’operatore ha fatto lo stesso, promuovendo ben due promozioni del tutto dedicate alle festività.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

1Mobile, scegli una promozione dedicata al Natale

Il Natale è uno dei giorni più importanti dell’anno, in cui si fanno molti acquisti e molti regali. Quindi 1Mobile ha pensato bene di fare un grande regalo ai propri clienti, mettendo a disposizione due tariffe esclusive pensate proprio per le festività del 2025. Alcune delle proposte migliori dell’operatore si sono trasformate in versione natalizia, con prezzi scontati e tante novità.

Si sta parlando di Speed 5G 200 XMas Edition, con cui gli utenti possono avere a disposizione minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e ben 200 giga di Internet con 5G Full Speed. La tariffa natalizia è a disposizione degli utenti a soli cinque euro per il primo mese, il primo rinnovo sarà gratis, e a partire dal terzo mese il costo è di 7,99 €. Oppure gli utenti possono scegliere Flash 5G 260 XMas Edition, con minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 60 SMS e 260 giga in 5G full Speed, a soli 4,99 € per il primo mese. Il primo rinnovo dell’offerta sarà gratuito, mentre a partire dal terzo rinnovo il costo slitterà a 8,99 € al mese.

Il Natale, grazie a queste tariffe può essere anche un’occasione per scegliere un nuovo operatore e una nuova promozione telefonica, ricevendo anche degli sconti dedicati ed esclusivi.