Laptop gaming sempre più sottili: Acer punta su AI, OLED e RTX 50

Al CES 2026 di Las Vegas Acer ha deciso di parlare soprattutto ai giocatori, e lo ha fatto con un messaggio piuttosto chiaro: le prestazioni restano centrali, ma oggi passano inevitabilmente da AI, grafica di nuova generazione e design sempre più sottili. La nuova ondata di laptop gaming presentata dall’azienda ruota attorno agli Intel Core Ultra Series 3 e alle NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, una combinazione che punta a spingere forte sia sul fronte del frame rate sia su quello delle funzionalità intelligenti integrate in Windows 11.

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Acer spinge sul gaming AI al CES 2026 con laptop sottili e GPU RTX 50

Il modello che incarna meglio questa visione è il Predator Helios Neo 16S AI, pensato per chi vuole il massimo senza rinunciare alla portabilità. Parliamo di un portatile in metallo spesso meno di 19 millimetri, ma capace di ospitare fino a un Core Ultra 9 386H e una RTX 5070 Laptop. Numeri importanti, che diventano ancora più interessanti se affiancati a un display OLED da 16 pollici in risoluzione WQXGA, con supporto HDR e un livello di contrasto che strizza l’occhio anche a chi, oltre a giocare, lavora con contenuti visivi.

Il raffreddamento è uno degli aspetti su cui Acer ha insistito di più, tra ventole AeroBlade di quinta generazione e l’uso del metallo liquido, una soluzione ormai sempre più comune sui portatili gaming di fascia alta. A completare il quadro ci pensano una dotazione molto generosa di RAM e storage, una webcam IR per l’autenticazione, audio DTS:X Ultra e connettività avanzata, inclusa Thunderbolt 4. Il supporto ai Copilot+ PC aggiunge poi tutta una serie di funzioni AI locali che vanno oltre il gaming puro, rendendo il sistema più versatile anche nell’uso quotidiano.

Dal Predator ai Nitro: Acer ridisegna il gaming portatile

Scendendo di fascia, ma non troppo, la serie Nitro prova a intercettare un pubblico più ampio. I nuovi Nitro V 16 AI e Nitro V 16S AI condividono buona parte della piattaforma hardware, con Core Ultra 7 e RTX 5070 Laptop, ma si differenziano per filosofia. Il primo punta su un equilibrio classico tra prestazioni e prezzo, mentre il secondo cerca di ridurre ulteriormente spessore e ingombri, senza sacrificare troppo sul fronte tecnico. In entrambi i casi Acer ha mantenuto elementi come la webcam IR con otturatore fisico, l’audio DTS:X Ultra e una tastiera RGB, segno che anche la fascia “accessibile” non vuole rinunciare a certe caratteristiche premium.

Accanto ai laptop, Acer ha mostrato anche un ecosistema di periferiche e monitor che racconta bene quanto il gaming oggi sia frammentato in tante nicchie diverse. Si passa dalle cuffie Predator Galea 570, pensate per chi vuole versatilità e lunga autonomia, ai mouse ad altissima precisione come il Cestus 530. Sul fronte display, invece, l’azienda ha fatto parlare di sé soprattutto con il monitor capace di arrivare a 1000 Hz, una specifica quasi surreale che guarda dritta al mondo dell’eSport competitivo, ma senza dimenticare soluzioni QD-OLED ultrawide o pannelli 5K pensati anche per creator e professionisti.

Per i prezzi bisognerà aspettare ancora un po’, almeno per quanto riguarda i laptop, che arriveranno nel secondo trimestre. I monitor, invece, hanno già una finestra più chiara e cifre che li collocano senza ambiguità nella fascia alta. Nel complesso, Acer sembra voler presidiare ogni angolo del gaming moderno, dal competitivo estremo alla produttività creativa, con una proposta che punta a essere potente, intelligente e sempre più sottile.