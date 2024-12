L’elemento senza alcun dubbio imprescindibile all’interno di ogni pc il suo sistema di raffreddamento, tale sistema è infatti indispensabile per consentire alle componenti di funzionare correttamente e allo stesso tempo di non andare incontro a fenomeni di surriscaldamento che possono addirittura comprometterne il funzionamento per sempre, di conseguenza all’interno del pc, creare un sistema di flussi d’aria funzionale e efficiente e indispensabile tanto quanto ovviamente fornire la configurazione di ventole in grado di soddisfare le esigenze termiche della macchina.

All’interno di un pc portatile da gioco, tutto ciò si fa ancora più indispensabile, il sistema di raffreddamento è infatti molto più piccolo ma la sua responsabilità forse è addirittura maggiore dal momento che le componenti sono tutte addossate l’una all’altra e ovviamente la produzione di calore può aumentare in modo importante.

Sistema di raffreddamento e cura

La costituzione di un laptop da gaming porta alla presenza di tantissime componenti attive addossate l’uno all’altra, ciò può contribuire ad aumentare la quantità di calore prodotta abbassandone la capacità di smaltimento, di conseguenza il sistema di raffreddamento presente all’interno dei case dei laptop è indispensabile e mantenerne un funzionamento adeguato supportandolo e ancora più importante, di conseguenza il vostro laptop deve sempre essere tenuto in ambienti puliti privi di polvere e le prese d’aria devono essere sempre libere e in grado dunque di far entrare ed uscire l’aria in modo efficace.

Ovviamente nel caso doveste accorgervi che è il computer, inizia a fare troppo rumore o inizia ad essere troppo pieno di polvere la cosa migliore da fare è quella di procedere alla manutenzione, aprendone il coperchio e rimuovendo la polvere accumulata soprattutto sulle ventole che sono il cuore pulsante del sistema di raffreddamento e nei casi peggiori può risultare utile anche sostituire la pasta termica adesa alla CPU con una più nuova, soprattutto se la precedente risulta incrostata e indurita.