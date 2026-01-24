Lamborghini chiude il 2025 con un nuovo record: vendite in crescita

Il 2025 si conferma un anno straordinario per Lamborghini. L’azienda infatti raggiunge dodici mesi da record superando ancora una volta la soglia delle 10.000 vetture consegnate. La casa di Sant’Agata Bolognese ha registrato 10.747 auto vendute a livello globale. Un traguardo tutt’altro che scontato. Il fattore interessante? Provengono da un contesto economico internazionale complesso, caratterizzato da incertezze geopolitiche, inflazione e rallentamenti in diversi mercati.

Secondo Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, questi numeri dimostrano la solidità del marchio e la validità delle strategie adottate negli ultimi anni. L’approccio del brand non punta a una crescita aggressiva dei volumi. Mira invece a un’espansione controllata e sostenibile, in grado di mantenere elevati standard qualitativi ed esclusività del prodotto.

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I mercati chiave e i modelli che hanno trainato Lamborghini nel 2025

Analizzando la distribuzione geografica delle vendite Lamborghini nel 2025. Da questi emerge come l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) resti il principale mercato, con 4.650 vetture consegnate. Seguono le Americhe, che hanno totalizzato 3.347 unità. Vi è poi la regione Asia-Pacifico, con 2.750 consegne. Ciò conferma quindi un interesse sempre più forte verso il marchio anche nei mercati emergenti.

A spingere questo nuovo record sono stati soprattutto due modelli. Parliamo della Revuelto, prima supersportiva V12 plug-in hybrid della storia Lamborghini, e la Urus SE, versione ibrida plug-in del celebre Super SUV. Entrambe rappresentano il cuore della transizione elettrificata del marchio, dimostrando come prestazioni estreme e sostenibilità possano convivere in un’unica piattaforma tecnologica.

Il 2025 è stato arricchito anche da importanti novità di prodotto. Durante il Goodwood Festival of Speed è stata presentata la Temerario GT3. Una soluzione pensata per i team clienti e destinata a debuttare nei principali campionati internazionali nel corso del 2026. In estate, alla Monterey Car Week, Lamborghini ha poi svelato la Fenomeno. Altra supercar prodotta in soli 29 esemplari, equipaggiata con il V12 più potente mai realizzato dal brand e un sistema ibrido capace di raggiungere 1.08CV complessivi. Ancora, guardando al 2026, Lamborghini punta forte sull’avvio delle consegne della Temerario, già forte di un portafoglio ordini che copre circa dodici mesi di produzione. Un segnale chiaro di come l’azienda continui ad attrarre clienti e appassionati, confermando il proprio ruolo di riferimento nel settore delle supercar di lusso.