Due nomi depositati di recente lasciano intuire che Lamborghini stia lavorando per allargare la propria gamma, e il tempismo non sembra affatto casuale. La Casa di Sant’Agata Bolognese arriva infatti da una fase di risultati mai visti prima nella sua storia. I conti avevano ripreso quota già sotto la guida di Stefano Domenicali, oggi CEO della Formula 1, ma con l’attuale amministratore delegato Stephan Winkelmann sono arrivati dei veri e propri record. Nel 2025 il costruttore emiliano ha superato la soglia dei tre miliardi di euro di fatturato, con un risultato operativo ai massimi storici e una platea di clienti sempre più ampia, conquistata grazie alla Urus e a una serie di supercar dal carattere innovativo.

I numeri del Toro corrono più veloci del mercato

Il quadro diventa ancora più interessante se si guarda al contesto. Mentre il mercato dell’auto in Europa attraversava una fase di crisi, nel 2024 il marchio ha consegnato 10.687 vetture, restando sopra quota 10.000 unità e migliorando del 5,7% i dati dell’anno precedente. Nel 2025 è poi arrivato un fatturato consolidato record di 3,20 miliardi di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2024. E il ritmo non sembra rallentare, visto che nei primi sei mesi del 2026 il gruppo ha toccato quota 1,74 miliardi di euro, con un aumento del 7,4% sullo stesso periodo dell’anno prima. Dati che confermano il livello di redditività raggiunto dall’azienda emiliana, capace di distinguersi fra i tanti concorrenti globali del lusso.

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Proprio partendo da qui i vertici stanno già ragionando sul futuro. L’obiettivo dichiarato è una crescita sostenibile, sia sul piano finanziario sia su quello ambientale, per continuare a creare valore nel tempo. Dopo aver presentato Revuelto, Urus SE e Temerario, il management sembra pronto a spingersi oltre con due possibili supercar inedite.

Atrevido e Delirio, i nomi depositati all’EUIPO

I due nomi in questione sono Atrevido e Delirio. La Casa del Toro li ha registrati presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, noto come EUIPO, inserendoli nelle categorie che comprendono automobili e veicoli a motore. Al momento non esistono annunci ufficiali né dettagli su eventuali novità in arrivo, ma una mossa del genere fa pensare che il costruttore voglia proteggere i due marchi in vista di progetti ancora da definire.

Non è detto però che si tratti di modelli di serie. Le registrazioni riguardano infatti anche prodotti commerciali come abbigliamento, giocattoli, modellini ed elettronica, segno che l’azienda sta esplorando tutte le strade possibili. Atrevido in spagnolo significa “audace” o “coraggioso” e ha un legame diretto con la tradizione taurina, da sempre fonte d’ispirazione per i nomi delle auto emiliane. Nel 1966 un toro dal mantello chiaro e maculato, protagonista nell’arena di Las Ventas a Madrid, portava proprio questo nome. Non solo, perché un ex responsabile del design Lamborghini aveva già utilizzato la stessa parola per un concept nato in ambito accademico.

Delirio segue invece un’altra direzione. Il termine non ha alcun collegamento con il mondo della corrida e richiama piuttosto uno stato di forte eccitazione o di entusiasmo incontenibile. Un nome che calzerebbe a pennello per una hypercar dalle prestazioni altissime.

I precedenti e la prudenza di Winkelmann

La storia recente del marchio offre qualche indizio utile. In passato la Casa di Sant’Agata ha spesso registrato le nuove denominazioni con largo anticipo rispetto alla presentazione delle vetture. L’esempio più chiaro è quello di Revuelto, il cui nome è stato depositato in Italia e nell’Unione Europea il 25 maggio 2022, circa dieci mesi prima del debutto ufficiale avvenuto nel marzo 2023.

Lo stesso Stephan Winkelmann ha però invitato alla cautela, facendo presente che la registrazione di un marchio non sempre si traduce nella nascita di una nuova supercar di serie. Per capire che cosa diventeranno Atrevido e Delirio serviranno quindi ulteriori informazioni da parte dell’azienda, anche se i due nomi rappresentano già una solida base di partenza per progetti inediti con il logo del Toro.

Fonte: TecnoAndroid