Instagram ha avviato la distribuzione di una nuova funzione chiamata content protection, pensata per aiutare i creator a individuare e passare in rassegna le copie dei propri video pubblicate sulla piattaforma. L’obiettivo è dare a chi produce contenuti uno strumento concreto per scovare i cosiddetti video copycat, ovvero quelle clip che ricompaiono identiche o quasi sotto altri profili, spesso senza alcun riconoscimento per chi le ha realizzate davvero. Il rilascio è graduale, quindi non tutti gli utenti troveranno la novità attiva da subito.

La protezione dei contenuti non è una completa novità in casa Meta. L’azienda aveva già lanciato uno strumento simile su Facebook l’anno scorso, con lo scopo di aiutare gli utenti a tutelare i propri Reels e a mantenere il controllo sul proprio lavoro creativo. Ora quella stessa logica arriva anche su Instagram, il social dove i video brevi rappresentano da tempo una fetta enorme dell’attività quotidiana di chi pubblica.

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Come funziona content protection su Instagram

Il meccanismo descritto da Meta in un post sul proprio blog è piuttosto lineare. Per i creator idonei che decidono di iscriversi, content protection si comporta come una sorta di sentinella automatica. Lo strumento va alla ricerca di corrispondenze visive con i video originali caricati dall’autore e, quando ne trova una, invia un avviso. Il punto interessante è che il controllo non si limita a Instagram, perché le copie vengono cercate sia su Instagram sia su Facebook, cioè sulle due principali piattaforme social del gruppo.

Una volta ricevuta la segnalazione, la palla passa al creator. È lui a decidere cosa fare con il contenuto individuato, senza che la piattaforma intervenga in automatico al suo posto. Si tratta di un dettaglio non da poco, perché lascia all’autore la libertà di valutare caso per caso. Non tutte le riprese di un video, infatti, nascono con le stesse intenzioni, e avere l’ultima parola permette di gestire la situazione in modo più ragionato.

Va sottolineato anche il requisito di accesso. La funzione è riservata ai creator idonei e richiede un’iscrizione volontaria, quindi non si attiva da sola per ogni account. Chi vuole sfruttarla dovrà rientrare nei criteri stabiliti da Meta e poi aderire in modo esplicito al programma.

Cosa vede il creator quando scatta l’avviso

Quando un autore viene notificato della presenza di un video corrispondente, ha a disposizione alcune informazioni utili per capire la portata del problema. Tra queste c’è il numero di visualizzazioni ottenute dalla copia, un dato che aiuta a misurare quanto quel contenuto duplicato stia effettivamente circolando e quanta attenzione stia sottraendo all’originale.

Per chi vive di contenuti, sapere quante persone hanno guardato una versione copiata del proprio lavoro non è affatto un dettaglio secondario. Un video ripubblicato altrove può raccogliere visibilità, interazioni e nuovi follower che in teoria spetterebbero all’autore. Avere sotto gli occhi questi numeri rende più semplice stabilire quali copie meritino un intervento immediato e quali invece possano essere lasciate correre.

Con questa mossa Meta allinea Instagram a quanto già offerto su Facebook, estendendo ai video copycat della piattaforma fotografica lo stesso sistema di monitoraggio pensato per proteggere i Reels. La distribuzione della funzione è appena partita e proseguirà progressivamente tra i creator che soddisfano i requisiti e scelgono di iscriversi.

Fonte: TecnoAndroid