Una nuova vulnerabilità zero day di Windows, chiamata SignDrop, permette a un aggressore di ottenere i privilegi SYSTEM, cioè il livello di controllo più alto su una macchina. A pubblicare l’exploit è stato il ricercatore di sicurezza Abdelhamid Naceri, conosciuto anche come Nightmare Eclipse. L’aspetto più curioso riguarda l’origine del problema, perché la falla nasce proprio da una protezione che Microsoft aveva introdotto per rendere il sistema più sicuro.

Come funziona SignDrop e perché sfrutta una difesa di Microsoft

SignDrop prende di mira le mitigazioni che Microsoft ha introdotto nell’ottobre 2025 per contrastare gli attacchi di autenticazione rivolti alle vulnerabilità del driver CLFS, il Common Log File System. Secondo Naceri, dopo quell’intervento gli attacchi basati sulle debolezze del CLFS sono calati in modo netto. Il rovescio della medaglia è che la stessa contromisura ha aperto una nuova breccia.

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Il difetto si trova nel modo in cui il CLFS gestisce la creazione del file di autenticazione, quello con estensione “.cnpf”, nel momento in cui viene generato un nuovo file di log. All’inizio i controlli di accesso vengono applicati in maniera corretta. La logica però può essere aggirata se in un secondo momento un altro processo dotato di privilegi elevati apre quel file di log.

Ed è qui che entra in gioco il trucco. Processi privilegiati come Windows Defender possono essere costretti ad aprire questi file, così il file di autenticazione viene creato con privilegi SYSTEM, mentre il CLFS gli assegna i permessi di accesso del file originale. Naceri sottolinea che Microsoft ha implementato la mitigazione nel modo giusto ma che “la logica consente l’abuso”.

“Se tutto viene concatenato correttamente, in modo piuttosto divertente, questa legittima misura di sicurezza può essere usata contro sé stessa e consentire un’elevazione dei privilegi. Microsoft ha fatto tutto correttamente ma la logica consente l’abuso”, ha spiegato il ricercatore. E ha aggiunto un dettaglio non da poco: la tecnica funziona contro il meccanismo di autodifesa (la cosiddetta tamper protection) di qualsiasi motore antimalware. La richiesta di creazione del file sembra infatti provenire dal processo legittimo dello stesso antimalware, quindi dal punto di vista dei suoi driver kernel passa senza ostacoli. Proprio per questo, a detta di Naceri, la vulnerabilità risulta unica perché può essere usata per disattivare qualunque antivirus o soluzione EDR.

Quali sistemi sono a rischio e come verificarlo

SignDrop non colpisce tutte le macchine Windows. Naceri ha testato l’exploit su Windows 11 26H2, Windows 11 26H2 Experimental e Windows Server 2025 Experimental, e stima che l’80% delle installazioni di Windows sia vulnerabile.

Per capire se un dispositivo è esposto, il ricercatore suggerisce due strade. La prima consiste nell’eseguire l’exploit proof of concept: se apre una shell con privilegi SYSTEM, il computer è vulnerabile. La seconda passa dal controllo della modalità di autenticazione del CLFS, verificando il valore di registro HKEYLOCALMACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCLFSAuthenticationMode. Se il valore è 0 oppure 1, corrispondenti alla modalità di apprendimento e a quella di applicazione, la macchina risulta attaccabile.

Al momento non esiste una vera soluzione se non attendere una patch ufficiale. Disattivare la mitigazione del CLFS, infatti, lascerebbe i dispositivi esposti agli attacchi che sfruttano le vulnerabilità di corruzione della memoria.

Il lungo elenco di falle e lo scontro con Microsoft

Naceri, che afferma di essere un ex dipendente di Microsoft, da aprile ha reso pubblica una lunga serie di altre vulnerabilità zero day in Microsoft Defender, BitLocker e altri componenti di Windows. Tra queste figurano BigDiskBuster, ShieldCrash, ShieldBreak, LegacyHive, RoguePlanet, BlueHammer, RedSun, YellowKey, GreenPlasma, MiniPlasma e UnDefend. Già cinque anni fa il ricercatore aveva diffuso diversi exploit zero day capaci di consentire l’escalation dei privilegi su varie versioni del sistema operativo.

Dopo che Naceri ha divulgato queste falle senza prima tentare una segnalazione privata, Microsoft ha minacciato azioni legali contro chiunque si renda protagonista di “attività dannose che causano danni reali” ai propri clienti. Molti nella comunità della sicurezza informatica hanno letto quella presa di posizione come una minaccia diretta al ricercatore.

Dall’inizio dell’anno l’azienda di Redmond ha corretto alcune delle falle rese note da Naceri, tra cui ShieldBreak, RoguePlanet, YellowKey, GreenPlasma e MiniPlasma, mentre gli altri bug zero day sono ancora privi di una patch ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid