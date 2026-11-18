Per decenni l’indice di massa corporea, il famoso IMC, è stato lo strumento di riferimento per stabilire se una persona avesse o meno l’obesità. Il calcolo è semplice: si divide il peso in chili per il quadrato dell’altezza in metri. Eppure sono sempre di più gli esperti che chiedono di smettere di affidarsi soltanto a questo numero e di puntare piuttosto sulla circonferenza della vita o su un insieme di dati collegati tra loro. Il problema è che nemmeno il metro da sarta offre risposte così precise.

Non si tratta di una trovata divulgativa. Dietro questa spinta c’è un grande studio pubblicato sulla rivista Nature, che propone un nuovo modo di ridefinire l’obesità. I ricercatori hanno analizzato i dati di 844.108 adulti incrociando il classico IMC con il girovita e con il rapporto vita altezza. Il risultato conferma che l’IMC, usato da solo, sovrastimava l’obesità in una quota compresa tra l’1,2% e il 3,1% dei partecipanti. Il dato più preoccupante però è un altro, perché lo stesso indice si lasciava sfuggire tra il 5,2% e l’8,6% dei casi reali di eccesso di grasso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché l’IMC non basta più

La questione è insieme matematica e anatomica. La formula non è mai stata pensata per valutare lo stato di salute del singolo individuo ed è di fatto cieca rispetto alla composizione corporea. Non distingue se un chilo in più sia muscolo, osso o grasso e non dice nulla su dove quel grasso si accumuli. Dal punto di vista fisiopatologico la differenza pesa parecchio. Il grasso sottocutaneo non è poi così “cattivo” se messo a confronto con il grasso viscerale, quello che si infiltra nell’addome e nel fegato e che alimenta l’infiammazione cronica e la resistenza all’insulina.

Le prove di questa cecità si accumulano da oltre 15 anni. Già nel 2010 una metanalisi aveva esaminato l’affidabilità della soglia di IMC pari a 30, il valore che segna l’ingresso nell’obesità, scoprendo che lasciava fuori più della metà delle persone con un reale eccesso di grasso corporeo.

Davanti a questi numeri le istituzioni mediche hanno cominciato a smontare il monopolio dell’indice, anche se non senza difficoltà. Nel giugno 2023 l’AMA ha approvato una posizione ufficiale che riconosce i pesanti limiti dell’IMC e invita a considerare gli indicatori di grasso viscerale, la composizione corporea, la massa grassa relativa o il giro vita. Il passo più ambizioso è arrivato nel 2025 con un articolo su The Lancet Diabetes & Endocrinology, secondo cui l’IMC va mandato in pensione come unico criterio diagnostico. Per diagnosticare l’obesità servirebbe misurare direttamente il grasso corporeo totale, abbinare l’indice ad almeno un’altra misura antropometrica oppure soddisfare due criteri antropometrici indipendentemente dal peso. Il secondo cambiamento riguarda la classificazione, che divide la condizione in due categorie. Si parla di obesità preclinica quando c’è un eccesso di grasso ma organi e tessuti funzionano normalmente, mentre l’obesità clinica indica che l’adiposità sta già provocando alterazioni funzionali o malattie croniche.

Il metro da sarta ha i suoi limiti

Se l’IMC si rivela insufficiente, la tentazione immediata, sia in ambulatorio sia a casa, è sostituirlo con un semplice metro avvolto intorno alla pancia. Le evidenze fisiologiche però ricordano che anche il girovita ha i suoi limiti tecnici ed è tutt’altro che una misura perfetta del grasso pericoloso.

Il primo ostacolo è che il metro abbraccia l’intero contorno addominale senza poter separare la parte di volume dovuta al grasso viscerale, annidato in profondità tra gli organi, da quella dovuta al semplice grasso sottocutaneo che si trova appena sotto la pelle. In altre parole misurare la vita resta in buona parte un riflesso del grasso sottocutaneo dell’addome, più che una finestra diretta sul tessuto adiposo metabolicamente tossico.

C’è poi un’altra complicazione, perché non esiste un protocollo anatomico accettato da tutti su dove posizionare il metro. Alcune linee guida indicano il punto medio tra l’ultima costola e la cresta iliaca, altre prendono come riferimento l’ombelico, la parte più stretta del busto o il bordo superiore della cresta iliaca. Non è un dettaglio da poco. A seconda del punto scelto, la quota di persone classificate con una circonferenza vita elevata oscilla tra il 10% e il 20% nelle donne e tra il 6% e il 10% negli uomini. E in tutti i punti analizzati la misurazione continua a riflettere meglio il grasso sottocutaneo che quello viscerale.

Fonte: TecnoAndroid