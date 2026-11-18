OpenAI aggiorna ChatGPT e Codex con i nuovi modelli GPT 6.2 Astra e GPT 6.2 Sol, che da oggi 17 novembre 2026 arrivano insieme su ChatGPT Work e sulla piattaforma dedicata alla programmazione. Secondo l’azienda entrambi riescono a portare a termine compiti impegnativi consumando meno token in uscita. Questo significa poter lavorare più a lungo prima di toccare il limite di utilizzo previsto dal proprio abbonamento.

Il percorso della generazione GPT 6 era partito a settembre proprio con Astra. Poche settimane dopo, durante il DevDay, era arrivato il turno di Sol, salito alla versione 6.1. Adesso i due modelli si ritrovano allineati sullo stesso numero di versione e vengono distribuiti in contemporanea. Nel messaggio con cui ha annunciato il rilascio, OpenAI li descrive come estremamente efficienti e costruiti per dare il meglio dove conta davvero, cioè nel mondo reale.

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Cosa cambia con GPT 6.2 Astra e Sol

Astra resta il modello che OpenAI consiglia per i progetti più complessi. Un esempio pratico aiuta a capire il passo avanti. Partendo dallo screenshot di una singola slide, GPT 6.2 Astra è in grado di usarla come modello per il resto della presentazione, riproducendo impaginazione, colori e perfino la dimensione dei caratteri.

Sul fronte di Codex i miglioramenti riguardano soprattutto il lavoro su progetti già avviati. Astra sarebbe più abile sia nell’apportare modifiche sia nel verificarle attraverso i test. “I primi tester hanno riportato uno stile del codice più pulito e test più mirati, con meno cicli di revisione” fa sapere l’azienda.

GPT 6.2 Sol invece è l’opzione più economica, pensata per la programmazione e la scrittura di tutti i giorni. Eppure su un benchmark specifico si avvicina in modo sorprendente al fratello maggiore. Si tratta di FrontierCode 2.0 di Cognition, un test che valuta se le modifiche apportate a basi di codice reali siano abbastanza valide da essere accettate e integrate da chi mantiene quei progetti. Con entrambi i modelli impostati al massimo livello di ragionamento, Sol è arrivato a mezzo punto da Astra con un costo pari a circa un quinto. Un risultato che rende il modello più leggero un’alternativa concreta anche per lavori di un certo peso.

Chi può usare GPT 6.2 e la modalità Ultrafast

I due modelli sono disponibili da subito su ChatGPT Work e Codex per gli abbonati ai piani Plus, Pro, Enterprise ed Edu. Esistono però alcune differenze legate alla velocità di risposta, che dipendono dal tipo di abbonamento sottoscritto.

Il piano Pro da circa 185 euro al mese ottiene per la prima volta la modalità Ultrafast con Sol. Chi ha scelto il Pro da circa 460 euro mensili può invece sfruttarla su entrambi i modelli. Lo stesso vale per gli spazi di lavoro Enterprise ed Edu idonei, a patto che un amministratore la attivi.

Quanto va veloce? Secondo OpenAI la modalità Ultrafast genera token fino a 4,5 volte più rapidamente rispetto alla velocità standard, su ciascuno dei due modelli. Il rovescio della medaglia è un consumo maggiore della quota a disposizione. Il passaggio da una velocità all’altra si gestisce direttamente dal selettore del modello, senza bisogno di altre impostazioni.

Anche gli sviluppatori possono accedere a entrambi i modelli tramite API già da oggi. Per GPT 6.2 Astra i prezzi standard di input e output scendono del 20% rispetto a GPT 6 Astra, mentre Sol mantiene le stesse tariffe previste per la versione 6.1.

Fonte: TecnoAndroid