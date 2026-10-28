PowerToys 0.102 porta Mouse Button Lock e CursorHide su Windows

Microsoft ha rilasciato PowerToys 0.102, un aggiornamento corposo che porta in dote due nuove utility dedicate al mouse, una serie di strumenti per la riga di comando e diversi ritocchi alla Command Palette. Le novità più interessanti riguardano proprio il puntatore, con l’arrivo di Mouse Button Lock e CursorHide, due funzioni pensate per semplificare gesti quotidiani che spesso si danno per scontati.

Mouse Button Lock e CursorHide, le nuove utility per il mouse

Mouse Button Lock nasce per rendere più semplice la selezione degli elementi sullo schermo, bloccando un tasto del mouse come se fosse tenuto premuto. Il funzionamento è stato spiegato da Niels Laute, senior product manager di Microsoft. Basta premere e tenere premuto un pulsante per un istante e poi rilasciarlo. Windows continua a considerarlo premuto, così è possibile proseguire con il trascinamento o la selezione fino al clic successivo su un qualsiasi tasto.

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Secondo Laute lo strumento si rivela particolarmente utile nel gaming, nel lavoro con applicazioni professionali che richiedono trascinamenti e selezioni frequenti e anche sul fronte dell’accessibilità, per chi fa fatica a mantenere premuto un pulsante del mouse a lungo.

L’altra aggiunta si chiama CursorHide e fa esattamente quello che il nome lascia intuire. Il puntatore sparisce in automatico durante la digitazione oppure quando il mouse resta fermo, togliendo di mezzo quella freccetta che a volte finisce proprio sopra la parola che si sta scrivendo.

Command Palette, riga di comando e le altre novità

Con la nuova versione di PowerToys arriva anche uno scaffale ad accesso rapido per la Command Palette, il launcher veloce della suite. In pratica sotto la casella di ricerca si possono aggiungere fino a nove comandi, richiamabili con una scorciatoia da tastiera. Per attivarlo occorre passare da Impostazioni, poi Aspetto e infine Modalità compatta. A quel punto le combinazioni da Alt+1 ad Alt+9 eseguono i comandi salvati, mentre Alt+Shift seguito dal numero permette di selezionarne uno senza avviarlo.

Le modifiche non finiscono qui. Microsoft ha introdotto nuovi strumenti da riga di comando per gestire PowerToys tramite script direttamente dal terminale. Keyboard Manager guadagna le rimappature a tocco singolo e un selettore dei tasti con funzione di ricerca, mentre ZoomIt si arricchisce di una funzione che consente di aggiungere testo agli screenshot attraverso la dettatura. PowerToys 0.102 è già disponibile sul repository ufficiale su GitHub, dove si trovano anche le informazioni dettagliate sui cambiamenti introdotti in ogni versione.

Un pacchetto che cresce aggiornamento dopo aggiornamento

Le utility per il mouse non sono una novità assoluta per la raccolta. A gennaio PowerToys 0.97 aveva introdotto CursorWrap, pensata per le configurazioni con più monitor, che “teletrasporta” il puntatore sul bordo opposto degli schermi attivi e facilita gli spostamenti del cursore su lunghe distanze. Ad agosto è stata la volta di Window Hopper, uno strumento che consente di passare più rapidamente da una finestra all’altra della stessa applicazione.

La storia di PowerToys parte da lontano. Microsoft lo aveva lanciato ai tempi di Windows 95 come raccolta di piccoli programmi freeware creati dagli sviluppatori di Windows come progetti personali. Nel 2019 l’azienda lo ha poi riportato in vita sotto forma di pacchetto di utility open source, con l’obiettivo di potenziare le funzionalità di Windows e semplificare operazioni che prima richiedevano l’installazione di software di terze parti.

Fonte: TecnoAndroid