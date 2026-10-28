Cyberpunk 2077: la build di Weak Kingsley è fin troppo potente

Dopo anni di attesa la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners è finalmente arrivata la settimana scorsa, riportando sullo schermo una Night City luminosa, vivace e piena di personaggi capaci di lasciare il segno. Tra questi spicca Weak Kingsley, un mercenario dal fisico imponente, e qualcuno ha pensato bene di ricostruirne le statistiche dentro Cyberpunk 2077. Il risultato conferma che il personaggio è, per usare un eufemismo, leggermente troppo forte.

Un tempo Kingsley era una figura di primo piano nella metropoli distopica. Poi è stato sbalzato fuori dalla catena alimentare della violenza ed è finito a fare il Solo ai margini della città. Nonostante la caduta è riuscito a restare ben equipaggiato, cosa tutt’altro che semplice visto che gran parte del suo corpo è fatta di cyberware. A voler capire fino in fondo cosa sappia fare davvero ci ha pensato lo YouTuber KhrazeGaming, che ha rimesso insieme l’intero equipaggiamento del mercenario nel periodo in cui si trovava all’apice della sua potenza. Le cose sono andate fin troppo bene, al punto da rendere il gioco quasi una passeggiata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Coronation, il revolver che scatena fulmini

L’arma principale di Weak è un revolver speciale che rilascia una scarica elettrica a ogni colpo. Si chiama Coronation ed è una versione pesantemente potenziata del Burya, ottenuta combinando diverse modifiche per arrivare alla potenza di fuoco desiderata.

Si rinuncia a una parte del danno complessivo, questo è vero, ma il mix tra proiettili ed elettricità capace di propagarsi da un nemico all’altro compensa ampiamente la perdita. Nel video Khraze spiega che una volta presa la mano con la quantità esatta di carica necessaria, i fulmini iniziano a rimbalzare tra gruppi di avversari in uno spettacolo di distruzione a dir poco glorioso.

Braccia da gorilla al posto delle armi secondarie

In questa build le armi secondarie diventano praticamente superflue. Kingsley ha già “Dan” e “Ger” incorporati, ovvero le sue braccia da gorilla, che fungono da piano di riserva. Con queste si possono concatenare le eliminazioni corpo a corpo e prendere a pugni chiunque si pari davanti. Per ottenere questo risultato bisogna puntare sul danno contundente nell’albero delle abilità, affiancandolo all’abilità Quake, a sua volta rafforzata da AfterShock e Ripple Effect. Il video entra poi nel dettaglio dei componenti di cyberware e degli altri elementi che tengono insieme il tutto in modo coerente.

L’effetto finale è quasi assurdo. Il personaggio sfonda letteralmente le linee nemiche come se gli avversari non esistessero, tanto che la maggior parte dei nemici può essere abbattuta usando soltanto i pugni. Weak un tempo veniva chiamato King, e quella versione di lui evidentemente non è mai sparita del tutto. Per la terza stagione di Edgerunners superare un livello simile non sarà affatto facile.

Nel frattempo il ritorno della serie animata ha avuto ricadute molto concrete anche sul gioco. Grazie alla seconda stagione di Edgerunners e all’aggiornamento 2.5, Cyberpunk 2077 ha toccato il numero più alto di giocatori contemporanei su Steam degli ultimi 3 anni, e il responsabile del progetto ha definito quello appena trascorso un fine settimana pazzesco.

Fonte: TecnoAndroid