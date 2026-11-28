Lo stato di New York ha deciso di vietare per cinque anni la vendita dei giocattoli con chatbot AI destinati ai bambini. La governatrice Kathy Hochul ha firmato una legge che colpisce bambole, robot e altri prodotti capaci di collegarsi a internet per conversare con i più piccoli, e lo ha fatto con una norma tutt’altro che simbolica. Chi la viola rischia multe salate, calcolate per ogni singolo giorno di infrazione e fatte rispettare direttamente dalla procuratrice generale dello stato. Le sanzioni civili possono arrivare fino a EUR 13.717, circa 13.000 euro, al giorno per ciascuna violazione.

Dietro la scelta c’è una preoccupazione che la governatrice ha spiegato senza giri di parole. Secondo Hochul, i genitori che comprano un regalo per le feste o per qualsiasi altra occasione non dovrebbero temere che dei chatbot pericolosi, travestiti da giocattoli, possano esporre i figli a conversazioni inadatte, manipolarne le emozioni o mettere a rischio la loro privacy. Definendosi la prima “governatrice mamma” della storia di New York, ha aggiunto che per lei la misura ha un valore profondamente personale.

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Cosa hanno scoperto i test sui giocattoli intelligenti

Il comunicato della governatrice richiama il lavoro del US Public Interest Research Group Education Fund, noto come PIRG, che ha messo alla prova diversi giocattoli dotati di chatbot pensati per bambini dai tre ai 12 anni. I risultati non sono stati affatto rassicuranti. Alcuni dei prodotti analizzati affrontavano argomenti sessualmente espliciti, mentre altri fornivano consigli che avrebbero potuto creare un rischio di incendio tra le mura domestiche.

C’è poi la questione dei controlli parentali, scarsi o del tutto assenti. Un dettaglio ancora più inquietante riguarda la tenuta delle protezioni, perché più la conversazione si allungava e più i limiti di sicurezza tendevano ad allentarsi. Alcuni giocattoli erano persino in grado di registrare la voce del bambino o di scansionarne il volto.

Sul tema è intervenuta anche la procuratrice generale Letitia James, secondo cui i chatbot inseriti nei giocattoli espongono i ragazzi a contenuti inappropriati e mettono a rischio la loro salute mentale. James ha chiarito che il suo ufficio non esiterà a far rispettare questa legge e altre misure per impedire ai sistemi di intelligenza artificiale di causare danni, aggiungendo che la salute dei bambini non diventerà un danno collaterale delle grandi aziende tecnologiche.

Le altre misure di New York e la posizione di Amazon

Il divieto non arriva isolato. Di recente Hochul e i legislatori dello stato hanno approvato un’altra legge, chiamata “AI Chatbot Restrictions for Minors”, che proibisce le funzioni ritenute pericolose nei chatbot rivolti ai minori di 18 anni. In questo caso le sanzioni civili possono raggiungere i EUR 22.862, circa 21.500 euro, per ogni infrazione. Durante l’estate la governatrice aveva inoltre firmato un ordine esecutivo che impone uno stop di un anno ai data center con una potenza pari o superiore a 50 MW.

Le misure contro l’intelligenza artificiale hanno riscosso un certo successo politico durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, quando gli americani hanno votato per frenare la rapida espansione dei data center nel paese. Queste strutture sono state oggetto di 45 quesiti referendari in 10 stati, e ben 39 sono stati approvati per limitarle in qualche modo.

Anche Amazon ha preso posizione, ricordando che i prodotti venduti sulla sua piattaforma devono rispettare le leggi statunitensi. Il colosso ha spiegato di richiedere a tutti i venditori terzi presenti nel proprio negozio di conformarsi alle norme e ai regolamenti applicabili, dichiarandosi impegnato nella sicurezza di bambini e famiglie e favorevole agli sforzi di industria e governo per introdurre tutele adeguate mentre questa tecnologia si sviluppa. Il compito però non sembra semplice, visto che negli Stati Uniti il gigante della vendita al dettaglio offriva circa 12 milioni di giocattoli diversi già nel 2023, un catalogo enorme da allineare alla nuova legge sui giocattoli con chatbot AI voluta da New York.

Fonte: TecnoAndroid