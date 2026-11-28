Due aziende californiane che acquistano i chip AI di Nvidia sarebbero in realtà controllate da società cinesi e verrebbero usate per aggirare i controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti. Nvidia può vendere i suoi processori più avanzati per l’intelligenza artificiale solo a imprese inserite in una lista di soggetti autorizzati, eppure due clienti con sede in California sembrano essere semplici facciate di gruppi cinesi. Una delle due ha persino cambiato nome dopo che la capogruppo cinese era finita nella lista nera.

L’altra compare tra i “partner preferiti” di Nvidia ed è di proprietà di una società il cui amministratore delegato si è laureato in un’università militare cinese. Secondo quanto emerso, le aziende con base negli Stati Uniti ma in mano a capitali cinesi sarebbero diventate un modo per scavalcare le regole pensate per impedire che le GPU dell’azienda finiscano in blocco in Cina. I chip vengono venduti regolarmente a società americane e poi noleggiati o spediti ad altre aziende nel Sud Est asiatico.

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Un mercato parallelo che vale miliardi

Nvidia non può vendere alla Cina i suoi acceleratori più potenti, ma con il Paese continua comunque a fare affari. Può fornire schede grafiche destinate ai PC da gaming e chip per l’intelligenza artificiale che non sfruttano le tecnologie più recenti. Questo però non ha impedito ai componenti vietati di comparire nei posti più impensati. Alcune GPU Blackwell Ultra B300, la cui presenza in Cina non sarebbe consentita, sono state individuate all’interno della rete di China Telecom. Solo lo scorso anno si stima che siano entrati di contrabbando nel Paese chip Nvidia per un valore di circa 860 milioni di euro. All’inizio di quest’anno nove persone sono state incriminate per l’esportazione illegale di processori grafici dell’azienda, mentre persino l’hardware più datato ha registrato rincari enormi proprio perché quello nuovo è introvabile.

Tra le società accusate di aver favorito la violazione delle restrizioni c’è Megaspeed, attualmente sotto indagine penale e da poco inserita nella lista nera. L’azienda è anche l’ex datore di lavoro di Alice Huang, la donna con cui il CEO di Nvidia Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione, ammissione legata alle dimissioni dall’azienda arrivate all’inizio di questo mese. Alice Huang è ritenuta una spia cinese e il marito avrebbe legami ancora più stretti con un’agenzia di intelligence di Pechino.

RiCloud AI e Airvres, i due clienti sotto la lente

Tornando negli Stati Uniti, RiCloud AI è un cliente di Nvidia controllato da Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited, gruppo con quartier generale a Shenzhen. Il CEO e comproprietario di Yuxing, Cong Yu, avrebbe conseguito una laurea in Mobilitazione per la Difesa Nazionale presso il People’s Liberation Army Command College, ateneo gestito dalle forze armate cinesi. Tra i clienti di RiCloud AI figura Agencia Comercial Spirits, un piccolo importatore di whisky che nel 2025 ha deciso di riconvertirsi all’intelligenza artificiale. Da allora la società si è impegnata in accordi per data center AI che arrivano fino a circa 510 milioni di euro.

Il secondo caso riguarda Airvres, che oggi compare come partner “elite” sul sito di Nvidia. In passato però si chiamava Inspur, esattamente come la sua capogruppo cinese. Il cambio di nome è arrivato dopo che le aziende collegate a Inspur erano state aggiunte a una lista di blocco federale nel marzo 2023. Tra aprile 2024 e febbraio 2026 Airvres avrebbe esportato verso il Sud Est asiatico chip per almeno 4,8 miliardi di euro, compresi i processori Blackwell di fascia più alta di Nvidia. La merce è finita a due società in Malesia e una di queste era proprio Megaspeed, l’azienda in cui aveva lavorato Alice Huang.

Fonte: TecnoAndroid