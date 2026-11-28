Nelle paludi degli Everglades, in Florida, vivono coccodrilli, serpenti e da qualche tempo anche dei conigli di peluche sistemati dentro piccole gabbie. La scena ha qualcosa di assurdo, eppure dietro c’è una logica molto concreta. Si tratta infatti di un esperimento portato avanti dal South Florida Water Management District, l’ente che gestisce le risorse idriche della zona, con un obiettivo preciso: attirare i serpenti invasivi che infestano l’area per poterli catturare e allontanare dal territorio.

È qui che entra in gioco la tecnologia. Nel 2025 un gruppo di ricercatori dell’Università della Florida, insieme all’ente idrico regionale, ha messo alla prova queste esche meccaniche pensate per una specie in particolare, il pitone birmano. Un esemplare adulto può raggiungere i 6 metri di lunghezza, ma la vera difficoltà nel catturarlo non dipende tanto dalle dimensioni. Il problema è che questi rettili si mimetizzano fin troppo bene e scovarli a occhio nudo diventa un’impresa quasi impossibile. I conigli robot servono proprio a ribaltare la situazione, perché spingono il serpente a uscire dal suo nascondiglio da solo. Basta guardare i numeri per capire quanto sia grande la questione. Secondo la Commissione per la conservazione della pesca e della fauna selvatica della Florida, dal 2017 a oggi le squadre ingaggiate dallo Stato e dall’ente di gestione idrica hanno rimosso più di 19.000 pitoni dalla regione.

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Un cavallo di Troia termico alimentato dal sole

Per progettare la trappola gli scienziati sono partiti da semplici peluche a forma di coniglio e li hanno dotati di motori, resistenze e altri componenti, il tutto alimentato da pannelli solari. L’idea è riprodurre nel modo più fedele possibile i segnali che un pitone collegherebbe a una preda in carne e ossa. Contano l’aspetto di un coniglio di palude, la temperatura corporea e il movimento, ma anche l’odore. Proprio così, perché questi piccoli automi sono equipaggiati pure con un diffusore di fragranza. Quando un serpente si avvicina, le telecamere piazzate attorno alla gabbia lo individuano e sul posto viene mandato un agente specializzato che si occupa di catturarlo e portarlo via.

Perché i conigli veri non erano una soluzione sostenibile

Prima di arrivare alle esche robotiche i ricercatori avevano tentato un’altra strada, cioè usare conigli vivi protetti all’interno di gabbie. Il sistema in effetti funzionava e i rettili si facevano avanti. Il prezzo da pagare però era alto, dato che gli animali richiedevano attenzioni ogni singolo giorno e coprire in questo modo migliaia di ettari di palude risultava del tutto impraticabile. Con i conigli meccanici l’effetto sui pitoni resta lo stesso, senza bisogno di sorvegliarli, nutrirli e prendersene cura quotidianamente.

Resta poi da ricostruire come questi rettili siano finiti nelle paludi della Florida. Per decenni gli Stati Uniti hanno importato il pitone birmano per venderlo come animale domestico. Si ritiene che molti esemplari siano stati abbandonati nella zona all’inizio degli anni 80, quando erano diventati troppo grandi e complicati da gestire. Il clima caldo e umido del sud della Florida, insieme all’abbondanza di prede e alla scarsità di predatori naturali, ha permesso alla popolazione di crescere senza grandi ostacoli. Secondo le stime delle autorità i pitoni hanno spazzato via il 95% dei piccoli mammiferi e hanno alterato la catena alimentare degli Everglades.

Fonte: TecnoAndroid