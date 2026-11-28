La corsa al titolo di hypercar stradale più veloce del pianeta non è ancora chiusa, perché Koenigsegg ha confermato di voler inseguire il record dei 532 km/h con la Jesko Absolut. La replica arriva dopo l’impresa firmata da BYD, che lo scorso primo novembre ha spinto una sua vettura a 503,17 km/h su un tratto chiuso dell’autostrada E11 ad Abu Dhabi, ridisegnando di fatto le gerarchie del settore.

A centrare il risultato è stata la U9 Xtreme di Yangwang, marchio di lusso del gruppo cinese. Il primato è stato certificato dalla FIA e premiato con due Guinness World Records. C’è però un dettaglio tecnico che continua a far discutere gli addetti ai lavori, perché la velocità è stata registrata con un passaggio singolo in un’unica direzione e non come media tra andata e ritorno. Dalla Svezia Christian von Koenigsegg non è rimasto a guardare e ha risposto direttamente su Instagram, ribadendo che il tentativo con la hypercar di Ängelholm resta in programma anche se sul calendario non compare ancora una data precisa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il vero ostacolo sono gli pneumatici

L’attesa non dipende dal motore e nemmeno dall’aerodinamica, entrambi già portati al limite in fase di progetto. A frenare il lancio verso la soglia stimata dalle simulazioni sono gli pneumatici. Superare quella velocità con un’auto omologata per la strada significa esporre le coperture a forze centrifughe e temperature capaci di comprometterne l’integrità strutturale nel giro di pochi secondi.

Il costruttore cinese ha aggirato il problema sviluppando insieme a Giti Tire una mescola semi slick dedicata, pensata per gestire i 2.977 CV erogati dai quattro motori elettrici della U9 Xtreme. La casa svedese, che in passato ha lavorato a stretto contatto con Michelin, deve invece validare una gomma in grado di reggere le caratteristiche specifiche della sua vettura a trazione posteriore. Ed è proprio questo il passaggio che separa la Jesko dalla pista.

Cosa nasconde la Jesko Absolut

Presentata nel 2020 come l’auto più veloce mai uscita dagli stabilimenti svedesi, la Jesko Absolut rinuncia all’enorme ala posteriore della versione Attack in favore di una coda filante che abbassa il coefficiente di resistenza aerodinamica a un Cx di 0,278. Sotto la carrozzeria lavora un V8 biturbo da 5,0 litri abbinato al cambio Light Speed a nove marce. Con benzina tradizionale sviluppa 1.280 CV, mentre alimentato a biocarburante E85 arriva a toccare quota 1.600 CV.

Che la meccanica sia pronta lo dimostrano i dati raccolti nell’estate del 2024, quando durante un test al banco dinamometrico la supercar di Koenigsegg ha superato i 500 km/h in nona marcia senza neppure raggiungere il limitatore di giri. Un banco prova, per quanto preciso nel simulare la resistenza dell’aria e il rotolamento, non può però garantire la stabilità reale sull’asfalto. Oltre alle gomme serve quindi un rettilineo abbastanza lungo da consentire al pilota di arrivare alla velocità massima con gradualità e poi frenare in sicurezza, esattamente come accaduto ad Abu Dhabi con Marc Basseng al volante della vettura cinese.

Bugatti e Tesla osservano la sfida

Mentre la Svezia cerca la gomma giusta per rispondere alla Cina, altri due nomi pesanti potrebbero presto inserirsi nella corsa ai 500 km/h. In casa Bugatti sia Mate Rimac sia il presidente Christophe Piochon hanno aperto alla possibilità di sfruttare il potenziale della nuova Bugatti Tourbillon ibrida per tornare a caccia di primati dopo l’era Chiron.

Più defilata, almeno sul fronte dei tempi, rimane Tesla. La versione Performance della prossima Tesla Roadster continua a promettere sulla carta punte oltre i 530 km/h, ma con l’avvio della produzione ormai slittato al 2028 lo scontro diretto con le rivali resta rimandato.

Fonte: TecnoAndroid