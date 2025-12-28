La vita riparte anche da microrganismi sulla lava raffreddata

Può la vita emergere dove tutto sembra impossibile? Sì, e il vulcano islandese Fagradalsfjall lo dimostra. Tra il 2021 e il 2023, tre eruzioni consecutive hanno creato un laboratorio naturale unico. Qui i ricercatori della University of Arizona hanno osservato i primi microrganismi attecchire su lava fresca, ancora a oltre 1.100 gradi Celsius. Ciò partendo da una condizione di totale sterilità. Ogni nuova colata ha coperto il terreno precedente, offrendo agli scienziati l’occasione rara di seguire in tempo reale la colonizzazione delle rocce. Analizzando lava, suolo, aria e acqua piovana, è emerso che i primi colonizzatori provengono soprattutto dal terreno circostante, trasportati dal vento sotto forma di polveri e aerosol. Si tratta di specie straordinariamente resistenti, capaci di sopravvivere in ambienti quasi privi di acqua e nutrienti. Dove la roccia si asciuga rapidamente anche dopo le piogge.

Microrganismi che attecchiscono sulla lava: ecco come evolve la vita

L’arrivo dell’inverno segna una svolta cruciale. Molte specie non sopravvivono, e la comunità microbica si riduce alle forme più adattabili. È in tale momento che la strategia cambia: la pioggia diventa il principale veicolo di nuovi arrivi, superando il vento. In modo sorprendente, i microrganismi stessi favoriscono la formazione delle gocce d’acqua, agendo come nuclei di condensazione. In pratica, contribuiscono a creare il mezzo che li riporta sulla superficie terrestre.

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La ripetibilità dei risultati tra le tre eruzioni ha confermato dinamiche regolari e replicabili. Sorprendendo, in tal modo, gli stessi autori dello studio. Ciò ha implicazioni ben oltre la geologia islandese: la superficie di Marte, composta da rocce basaltiche simili, potrebbe aver ospitato tracce di vita durante periodi di vulcanismo attivo e disponibilità temporanea di acqua. Lo studio, pubblicato su Nature Communications Biology, diventa così un vero manuale naturale per future missioni spaziali. Conoscere dove cercare e quali segnali osservare può fare la differenza nella ricerca di forme di vita passate o presenti oltre la Terra.