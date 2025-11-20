Acqua su Marte: nuove prove nei siti chiave per la ricerca

La superficie di Marte continua a rivelare indizi sempre più chiari di un passato fatto anche di acqua. Le ultime analisi condotte hanno portato alla luce nuove strutture simili a cavità e canali scavati, secondo gli scienziati, da antichi flussi di acqua. Non si tratta semplicemente di erosione casuale. Le cavità osservate mostrano caratteristiche riconducibili a un’azione idrica prolungata, in grado di modellare il terreno con una precisione sorprendente.

Le cavità individuate si trovano soprattutto in aree dove la presenza di antichi bacini e depositi sedimentari era già stata ipotizzata. Le nuove rilevazioni offrono una prospettiva completamente diversa. I ricercatori parlano di strutture che non solo potrebbero aver ospitato acqua, ma riparate e ricche di minerali, potenzialmente favorevoli allo sviluppo di microambienti abitabili.

L’interesse scientifico deriva anche dalla morfologia particolare di questi “vuoti”, che ricordano in parte le zone erose che sulla Terra si osservano nei letti dei fiumi o nelle grotte modellate dallo scorrere dell’acqua. In alcuni casi, le pareti interne mostrano pattern regolari che potrebbero indicare cicli ripetuti di riempimento e svuotamento, come se antichi ruscelli avessero più volte percorso lo stesso tragitto.

Nuovo mistero che avvolge Marte, questa volta sulle cavità in superficie probabilmente erose dall’acqua

Questi siti stanno rapidamente diventando una priorità per le future missioni robotiche, sia per l’analisi geologica sia come potenziali luoghi dove raccogliere campioni destinati al ritorno sulla Terra. Le cavità, infatti, rappresentano ambienti particolarmente interessanti: potrebbero aver protetto composti organici dalla radiazione, preservando tracce chimiche oggi difficili da trovare in superficie.

Per gli scienziati che studiano l’evoluzione climatica del pianeta rosso, queste nuove scoperte offrono anche un tassello cruciale per ricostruire come Marte sia passato da un mondo potenzialmente umido e vivibile a un deserto ghiacciato. Ogni cavità è un piccolo archivio naturale, un frammento di storia inciso dall’acqua che un tempo scorreva dove oggi regna la polvere.

Il prossimo passo sarà identificare quali di questi luoghi possano ospitare sonde e rover, in vista di missioni mirate a capire se Marte non solo abbia avuto acqua, ma anche se abbia mai avuto forme di vita.