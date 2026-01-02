La strategia di Samsung su Bixby cambia passo

Samsung sembra aver deciso di rimettere Bixby al centro della propria visione software. La mossa non riguarda solo l’assistente vocale, ma l’intero mondo Galaxy. In un mercato dominato da Gemini e Alexa, l’azienda coreana cerca spazio con una scelta mirata. Bixby rimane infatti l’unico assistente capace di dialogare nativamente con ogni funzione di One UI. Questo aspetto offre un vantaggio pratico che le alternative non possiedono. I comandi vocali possono agire su impostazioni avanzate, applicazioni e processi di sistema. L’utente ottiene così un’interazione più diretta e meno frammentata.

L’arrivo di dati aggiornati in tempo reale rafforza ulteriormente questa posizione. Le risposte diventano contestuali, legate all’ambiente e alle necessità immediate. Samsung conosce bene il valore strategico di questa integrazione. Non a caso Bixby resta sempre attivabile, anche per chi usa altri assistenti. Questa flessibilità riduce l’attrito e mantiene l’utente nell’ecosistema. Il progetto appare prudente ma ambizioso. Non si parla ancora di un rilancio ufficiale mondiale. Tuttavia i segnali indicano una fase di preparazione concreta. Il controllo dell’esperienza resta nelle mani del produttore. È una scelta che guarda al futuro dei dispositivi connessi. L’assistente diventa un’interfaccia centrale, non un semplice accessorio software. In questo scenario Samsung tenta di differenziarsi senza scontri diretti. La competizione si sposta sulla profondità dell’integrazione. Il risultato potrebbe ridefinire il ruolo di Bixby nei prossimi anni.

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La beta di One UI svela l’integrazione con Perplexity in Bixby

Le prime conferme arrivano dalla beta di One UI 8.5 distribuita a dicembre. Alcuni utenti hanno notato risposte attribuite a Perplexity direttamente in Bixby. Si tratta di contenuti che richiedono accesso immediato al web. Un esempio riguarda suggerimenti basati sulle condizioni meteo reali. Uno screenshot condiviso online ha attirato l’attenzione della community. Finora le note di aggiornamento parlavano di questa funzione senza prove concrete. Ora l’integrazione appare funzionante, almeno in fase di test.

Perplexity combina ricerche online e modelli linguistici avanzati. Questo permette risposte aggiornate e verificabili. Samsung non è nuova a questa collaborazione. La piattaforma è già presente su altri dispositivi con schermo integrato. Anche gli utenti Galaxy statunitensi conoscono Perplexity tramite l’app dedicata. L’accesso gratuito era però limitato e separato dal sistema. L’unione con Bixby cambia radicalmente lo scenario. L’assistente acquisisce una nuova credibilità informativa. Restano aperti diversi interrogativi sul rilascio pubblico. Non è chiaro se la funzione arriverà con un nuovo smartphone di punta. Il possibile debutto con Galaxy S26 resta solo un’ipotesi.