La serie Pulse si amplia con una nuova doppia proposta

HMD è pronta ad ampliare la gamma Pulse con due nuovi smartphone molto vicini tra loro. Dopo le prime indiscrezioni emerse a settembre, Pulse 2 Pro torna al centro dell’attenzione. Nelle ultime settimane i rumor si sono fatti più concreti. A sorpresa, al modello Pro dovrebbe affiancarsi anche Pulse 2 Plus. Le informazioni arrivano da fonti considerate affidabili. I due dispositivi condividono gran parte della filosofia progettuale. L’obiettivo è presidiare la fascia economica con proposte ben bilanciate. Esteticamente i due smartphone dovrebbero risultare quasi identici. Anche le dimensioni e i materiali sembrano sovrapponibili. La differenza non è quindi immediatamente visibile. Come spesso accade in questa fascia, tutto si gioca sui dettagli tecnici.

HMD punta a offrire più opzioni senza frammentare troppo l’offerta. Pulse 2 Pro rappresenta la versione leggermente più completa. Pulse 2 Plus appare invece come una variante più accessibile. La strategia ricorda quella già vista con la prima generazione Pulse. Android 15 sarà presente su entrambi i modelli. Questo garantisce una base software aggiornata fin dal lancio. Anche la certificazione IP54 accomuna le due versioni. L’attenzione alla resistenza quotidiana resta centrale. NFC e tasto personalizzabile sono confermati su entrambe. HMD continua quindi a puntare su funzionalità pratiche. Il pubblico di riferimento è quello attento al prezzo. Non si cercano prestazioni da top di gamma. L’esperienza d’uso deve però restare completa. La serie Pulse vuole distinguersi per equilibrio. La scelta tra Plus e Pro dipenderà da esigenze specifiche.

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Display, memoria e selfie: dove Pulse 2 Pro prende vantaggio

Analizzando le specifiche emergono le differenze chiave tra i due modelli. Pulse 2 Pro dovrebbe offrire un display IPS da 6,7 pollici in risoluzione Full HD+. Il refresh rate arriva a 120 Hz. Pulse 2 Plus si ferma invece a una risoluzione HD+. Anche in questo caso il refresh rate resta elevato. La protezione Dragon Tail Glass è prevista solo sul Plus. Sul fronte delle prestazioni, entrambi adottano chip Unisoc. Il Pro potrebbe montare una versione più potente della piattaforma. Le configurazioni di memoria cambiano sensibilmente. Pulse 2 Pro arriva fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Pulse 2 Plus si ferma a tagli più contenuti.

La differenza più evidente riguarda la fotocamera frontale. Il Pro integra un sensore da 50 megapixel. Il Plus si affida a una soluzione da 13 megapixel. Sul retro, invece, i due modelli sono molto simili. Entrambi utilizzano un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. È presente anche una seconda fotocamera da 2 megapixel. La batteria è identica su entrambi. La capacità è di 5.000 mAh con ricarica a 20 W. Le colorazioni coincidono completamente. Glacier Green, Midnight Black e Twilight Purple saranno disponibili. Anche le dimensioni restano quasi sovrapponibili. Questo rafforza l’idea di una differenziazione minima. I prezzi dovrebbero restare contenuti. Pulse 2 Pro si posizionerà come opzione dal miglior rapporto qualità prezzo. Pulse 2 Plus offrirà un’alternativa leggermente più economica. HMD sembra voler semplificare la scelta. Due smartphone simili, ma pensati per esigenze diverse. Il debutto ufficiale chiarirà ogni dubbio.