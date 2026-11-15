Dacia Spring alla prova: più grande, ora prodotta in Slovenia

Per tanti automobilisti la prima Dacia Spring ha rappresentato il biglietto d’ingresso nel mondo delle auto elettriche economiche. Arrivata sul mercato prima dell’ondata cinese, si è fatta notare per la sua semplicità e per un prezzo capace di metterla davanti alla concorrenza, pur senza alcun effetto sorpresa. La nuova Dacia Spring cambia quasi tutto ma resta fedele alla filosofia di partenza, e questa volta nasce in Europa, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto. Messa alla prova tra città, strade extraurbane e un breve tratto di autostrada, la piccola elettrica romena dà l’impressione di essere diventata adulta, con qualche limite ma anche parecchie sorprese.

Il cambio di passo si coglie al primo sguardo. La vettura guadagna 15 centimetri in lunghezza e 18 in larghezza e sfoggia un design più muscoloso e squadrato, decisamente lontano dall’aspetto un po’ goffo della prima serie. Curiosa la firma luminosa con la parte inferiore a specchio, dove soltanto la sezione superiore è illuminata dai LED mentre quella sottostante riflette la luce. Il risultato è un effetto di profondità con più luminosità e un risparmio sui consumi. Un modo furbo di fare scena, del tutto coerente con lo spirito del marchio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Abitacolo essenziale e bagagliaio generoso

A bordo la parola d’ordine è concretezza. Gli interni puntano su plastiche robuste e superfici senza fronzoli, con una costruzione semplice e materiali pensati per durare. La digitalizzazione c’è ma non per tutti, perché il quadro strumenti digitale è di serie su ogni versione mentre il grande schermo centrale da 16 pollici è riservato all’allestimento Journey. Chi sceglie la versione d’ingresso deve accontentarsi di un sistema più spartano, che si appoggia allo smartphone e a un’applicazione dedicata.

Buona l’ergonomia, con una posizione di guida ben riuscita grazie all’ampia escursione del volante che consente a conducenti di ogni corporatura di trovare la regolazione giusta. Dietro lo spazio resta invece contenuto e due adulti ci stanno, ma senza grande comfort. Più convincente il capitolo bagagli, con un vano da 337 litri che per il segmento rappresenta una capacità più che buona. A questo si aggiungono un ampio doppio fondo e, solo sulla Journey, un frunk anteriore dove sistemare il cavo di ricarica.

Piattaforma RGEV small e comportamento su strada

Sotto la carrozzeria lavora la piattaforma RGEV small di Renault Group, la stessa che permette alla citycar di sfruttare le soluzioni elettriche più recenti del gruppo francese. Il motore eroga 80 cavalli e 175 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh utili, per un’autonomia dichiarata di 250 chilometri secondo il ciclo WLTP. Numeri che non fanno gridare al miracolo ma che rispecchiano bene la missione dell’auto, cioè muoversi ogni giorno senza pensieri ricaricando a casa una volta a settimana.

La città resta il suo habitat naturale. Le dimensioni compatte rendono facile districarsi tra vie strette e parcheggi complicati, la coppia immediata regala una discreta reattività al semaforo e il raggio di sterzata ridotto fa la differenza in manovra. Ottima anche la visuale, aiutata da una seduta leggermente rialzata. L’unica nota stonata riguarda la telecamera posteriore, utile nelle manovre ma con immagini di qualità non ideale quando cala il buio. Le novità più interessanti emergono però fuori dai centri abitati, dove la vecchia generazione mostrava più di un limite. Con appena 1.212 kg di peso a vuoto, un baricentro basso e passo e carreggiate studiati per gestire meglio la dinamica, la nuova Spring risponde bene ai comandi sia nel misto stretto sia alle andature più sostenute. Non è un’auto sportiva e non vuole esserlo, ma la sensazione di solidità e prevedibilità è tutt’altra cosa rispetto a prima.

Consumi reali e prezzi della gamma

Per un’elettrica i consumi contano più di ogni altro dato. Durante la prova la media registrata è stata di 12,8 kWh ogni 100 chilometri, su un percorso che mescolava un tratto cittadino, una buona parte di extraurbano e una piccola porzione di autostrada. Proprio in autostrada il valore sale fino a toccare in alcuni tratti i 15 kWh, a conferma che la Spring non è pensata per le lunghe percorrenze. Con questi numeri l’autonomia reale si attesta intorno ai 230 chilometri nell’uso urbano ed extraurbano, più che sufficienti per le abitudini di molti automobilisti ma da tenere presenti prima di programmare grandi viaggi.

La gamma si articola su due allestimenti, con prezzi che partono da 17.900 euro per la versione d’ingresso e arrivano a 19.500 euro per la Journey, la più ricca di dotazioni. Gli extra di quest’ultima, come il grande schermo, la retrocamera e il frunk, fanno la differenza nell’uso quotidiano a fronte di un esborso aggiuntivo non eccessivo.

Fonte: TecnoAndroid