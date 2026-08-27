Kindle Unlimited a 9,99 euro per 3 mesi: sconto del 66%

Chi divora libri uno dietro l’altro ha in questi giorni un motivo in più per dare un’occhiata al catalogo digitale di Amazon, perché Kindle Unlimited viene proposto a 9,99 euro per tre mesi invece dei 29,97 euro abituali, con un risparmio che si aggira intorno al 66%. Una promozione a tempo, quindi valida solo per un periodo limitato, pensata per chi vuole provare il servizio senza mettere mano al portafoglio ogni mese. Il meccanismo è quello classico dell’abbonamento: si paga una volta, si legge per un trimestre e poi si decide con calma.

Il punto forte resta la quantità. Il catalogo ebook accessibile con la sottoscrizione conta milioni di titoli, distribuiti su generi molto diversi tra loro, dal fantasy più popolare alle letture di nicchia dedicate a chi bazzica il mondo dei videogiochi e dei giochi di ruolo. Difficile annoiarsi, considerando che la lettura non è vincolata a un numero fisso di volumi al mese.

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Come funziona l’abbonamento e cosa succede dopo i tre mesi

Il funzionamento è lineare. Una volta attivata la promozione, i tre mesi scorrono al prezzo scontato di 9,99 euro complessivi, poi il servizio si rinnova automaticamente alla cifra standard di 9,99 euro al mese. Nessuna trappola nascosta: il rinnovo automatico può essere disattivato in qualsiasi momento, senza vincoli e senza penali, anche subito dopo l’attivazione. Chi vuole limitarsi al trimestre scontato può quindi mettersi un promemoria e chiudere tutto prima della scadenza, continuando comunque a leggere fino all’ultimo giorno coperto.

Va detto che un’offerta a tempo limitato di questo tipo ha senso soprattutto per chi legge con una certa regolarità. Tre mesi sono un arco di tempo sufficiente per capire se il ritmo di lettura giustifica la spesa mensile successiva, e il costo d’ingresso equivale grosso modo a quello di un singolo ebook acquistato singolarmente.

Dai fantasy classici ai fumetti di The Witcher

La libreria copre parecchie esigenze. Tra i titoli disponibili compare la saga di Percy Jackson, punto di riferimento per chi cerca fantasy con protagonisti giovani e mitologia greca rimescolata con ironia, insieme alla serie di Harry Potter, che continua a essere una delle porte d’ingresso più battute per chi torna a leggere dopo una pausa lunga. Due nomi che da soli riempiono diverse settimane di lettura.

Chi preferisce qualcosa di più orientato all’immaginario videoludico trova invece i fumetti di Paul Tobin ambientati nell’universo di The Witcher, con storie che ampliano il mondo conosciuto attraverso i romanzi e i videogiochi. E poi c’è Dungeon Crawler Carl, esempio di LitRPG, quel filone narrativo che prende le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, livelli, statistiche, progressione del personaggio, e le trasforma in materia da romanzo. Un genere che negli ultimi anni ha guadagnato parecchi lettori, soprattutto tra chi arriva dal gaming e cerca un’esperienza di lettura più interattiva nello spirito, se non nella forma.

L’accesso avviene da qualsiasi dispositivo compatibile, dagli ereader Kindle allo smartphone con l’app dedicata, quindi non serve possedere un lettore dedicato per sfruttare l’abbonamento. La sincronizzazione tra dispositivi permette di iniziare un capitolo sul telefono e riprenderlo altrove senza perdere il segno.

Per chi stava valutando da tempo la sottoscrizione senza mai decidersi, il risparmio del 66% rappresenta il classico momento buono per togliersi il dubbio, considerando che la promozione resterà attiva soltanto per una finestra ristretta di giorni.