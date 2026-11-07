Kena proroga le offerte da 4,99 euro: fino a 300 Giga in 5G

Kena ha prorogato ancora una volta, per un’altra settimana, le sue offerte operator attack da 4,99 euro e 5,99 euro al mese. Si tratta di proposte con almeno 100 Giga di traffico dati, tutte abilitate al 5G con velocità fino a 250 Mbps. Dopo i diversi rinnovi delle scorse settimane, queste promozioni risultavano valide fino alle ore 10:00 del 5 novembre 2026. Ora la scadenza è stata spostata alle ore 10:00 del 12 novembre 2026, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti.

Lo schema resta quello di sempre. Nei negozi aderenti si trova Kena 4,99 100GB 5G TOP, mentre online è possibile attivare Kena 4,99 150 GB 5G TOP e Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G. Sul sito ufficiale la prima delle due proposte web ha un countdown sia in home page sia nella pagina dedicata. Per la seconda invece il conto alla rovescia compare soltanto nella sua scheda e in home page, come al solito, non viene riportato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le due offerte online tra 150 e 300 Giga

Con Kena 4,99 150 GB 5G TOP ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga fino in 5G con velocità limitata a 250 Mbps in download, il tutto a 4,99 euro al mese. Per sottoscriverla serve la portabilità contestuale del numero da Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e altri operatori virtuali. Restano esclusi PosteMobile, Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite, quindi la spesa iniziale è di 5 euro, da cui viene scalato il primo mese anticipato con 0,01 euro di credito residuo.

Accanto a questa c’è Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, che a 5,99 euro al mese offre minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga in 5G fino a 250 Mbps. I Giga salgono a 300 con la Ricarica Automatica. Fino al 30 dicembre 2026, salvo cambiamenti, chi attiva questo servizio su tutte le offerte Kena a partire da 5,99 euro al mese riceve infatti l’opzione “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”, con 100 Giga in omaggio in più ogni mese. In questo caso l’attivazione è consentita anche con un nuovo numero, oppure con portabilità da Iliad, ho. Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri virtuali, sempre escludendo PosteMobile, Very Mobile e Tiscali. Anche qui attivazione e scheda non costano nulla e al primo acquisto si versano 6 euro, da cui viene scalato il canone del primo mese lasciando 0,01 euro di credito.

La proposta nei punti vendita e le velocità della rete

Nei negozi dell’operatore è disponibile Kena 4,99 100GB 5G Top, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 Giga fino in 5G a 250 Mbps per 4,99 euro al mese. La sottoscrizione richiede la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Sky Mobile e altri operatori virtuali, con l’esclusione di PosteMobile, Very Mobile, ho. Mobile e Tiscali. Attivazione e SIM o eSIM sono gratuite e la spesa iniziale è di 5 euro, primo mese compreso, con 0,01 euro di credito residuo. Negli stessi punti vendita continua a essere proposta anche Kena 7,99 150GB 5G Top, riservata a chi porta il numero da Vodafone, WindTre e Very Mobile e valida pure lei fino alle ore 10:00 del 12 novembre 2026.

Kena è il secondo brand di TIM e ne utilizza la rete, compresa quella di quinta generazione dal 16 luglio 2025. Con tutte queste promozioni l’accesso al 5G è già incluso nel prezzo, quindi non serve aggiungere l’opzione a pagamento. La velocità massima arriva a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, la stessa del profilo base del 5G di TIM. Per sfruttarla servono però un dispositivo compatibile e la presenza in uno dei comuni coperti dalla rete 5G TIM. In mancanza di copertura o con uno smartphone non compatibile si naviga in 4G, con limiti ufficiali fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid