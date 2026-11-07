Reddit testa la pubblicità nei risultati di ricerca interni

Dal 3 novembre 2026 Reddit ha avviato una sperimentazione che tocca da vicino il funzionamento stesso della piattaforma, cioè gli annunci pubblicitari nei risultati di ricerca interni. Il test riguarda per ora un gruppo ristretto di inserzionisti idonei e mostra contenuti sponsorizzati abbinati in modo contestuale a quello che gli utenti stanno cercando in quel momento. La novità arriva in una fase delicata, con il traffico proveniente da Google in calo per effetto delle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Il meccanismo è piuttosto intuitivo e la società lo racconta con esempi molto pratici. Chi cerca “espresso station” potrebbe vedere comparire pubblicità di macchine per il caffè, miscele in grani o tazze. Una ricerca dedicata all’allestimento dell’ufficio in casa può invece far spuntare monitor, scrivanie e sedie da lavoro accanto ai post organici della community. La piattaforma descrive le proprie pagine di ricerca come spazi con una forte intenzione d’acquisto, e questo lascia capire che il formato punta soprattutto sugli inserzionisti interessati alle performance più che sulle grandi campagne di immagine.

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Il calo del traffico da Google e i conti del trimestre

Dietro la scelta c’è un problema molto concreto. Huffman ha spiegato agli investitori che il traffico di referral in arrivo dalla ricerca di Google è diminuito in maniera significativa durante il terzo trimestre, proprio mentre il colosso di Mountain View ampliava AI Mode e AI Overviews. I materiali presentati durante la conferenza sui risultati aggiungono un dato ancora più netto: a ottobre i rinvii sono scesi in media di oltre un milione a settimana, una tendenza legata in parte all’espansione dei data center di Google in Nebraska e in altre aree, che alimentano i suoi prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

I numeri del bilancio raccontano comunque una crescita robusta. Nel terzo trimestre 2026 i ricavi di Reddit hanno toccato circa 780 milioni di euro, in aumento del 53% su base annua, mentre la pubblicità da sola ha portato circa 735 milioni di euro, con un balzo del 54%. Le previsioni per il quarto trimestre sono apparse più caute: le vendite stimate oscillano tra circa 870 e 895 milioni di euro, sotto le attese degli analisti che puntavano a circa 915 milioni.

Anche il fronte degli utenti ha mostrato qualche crepa. Gli utenti attivi giornalieri a livello globale sono saliti del 12% fino a 130,3 milioni, contro i 133,7 milioni previsti dagli analisti. Negli Stati Uniti la cifra è invece scesa del 2% a 50,7 milioni, lontano dai 53,5 milioni attesi.

Login obbligatorio e i rischi per la fiducia della community

Parallelamente la società sta provando a rendere necessario il login per consultare almeno una parte dei contenuti, partendo dai mercati al di fuori degli Stati Uniti. Non sono stati chiariti né la portata definitiva né i tempi di distribuzione. Secondo l’azienda gli utenti registrati sono più coinvolti e più facili da monetizzare, perché forniscono segnali di comportamento più precisi per indirizzare la pubblicità. La misura potrebbe anche ridurre la raccolta non autorizzata dei contenuti da parte dei sistemi automatici di intelligenza artificiale, anche se l’effetto pratico non è ancora stato definito.

Gli annunci nella ricerca risultano attraenti perché intercettano le persone mentre si informano, quando le decisioni d’acquisto prendono forma. Al momento però nessun dato disponibile dimostra che quell’intenzione si traduca in impression più preziose rispetto allo scorrimento passivo del feed. E il rischio esiste anche nel senso opposto. Se i risultati sponsorizzati finissero per soffocare i consigli della community, cioè proprio ciò che dà valore alle pagine di ricerca, gli utenti potrebbero smettere di fidarsi di quello che trovano. Il test sfrutta il carattere comunitario della piattaforma e allo stesso tempo rischia di annacquarlo. La sfida economica è chiara. Se Google continuerà a rispondere direttamente alle domande e i visitatori occasionali non registrati continueranno a diminuire, la pubblicità nella ricerca e una base più ampia di utenti con accesso effettuato dovranno generare abbastanza ricavi aggiuntivi da colmare il vuoto. Un margine che si restringe ogni settimana in cui Google estende la copertura delle sue risposte basate sull’intelligenza artificiale. Reddit non ha rivelato quanti inserzionisti partecipino al test, se e quando il formato verrà esteso, né alcun dato iniziale su clic o conversioni. L’azienda ha fatto sapere che valuterà le reazioni degli utenti e i risultati degli inserzionisti prima di prendere ulteriori decisioni.

Fonte: TecnoAndroid