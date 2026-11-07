Firefox Mini Window: un sito sempre in primo piano mentre navighi

Chi passa ore davanti al browser conosce bene la sensazione di perdersi tra decine di schede aperte, con la pagina importante sepolta chissà dove. Per mettere un po’ d’ordine in questo caos Mozilla ha introdotto in Firefox una nuova funzione chiamata Mini Window, pensata proprio per chi lavora su più fronti contemporaneamente. Il principio è lo stesso del picture in picture già usato per i video, con una differenza sostanziale: nella finestrella sovrapposta non scorre un filmato ma un intero sito web.

La descrizione ufficiale di Mozilla è piuttosto chiara. Mini Window permette di spostare una scheda, oppure una porzione selezionata di una pagina, in una finestra compatta che rimane sempre in primo piano rispetto alle altre mentre si continua a navigare. Secondo l’azienda torna utile quando si fa multitasking e serve tenere sott’occhio più fonti di informazione nello stesso momento, come documentazione di riferimento, una chat, una videochiamata o un modulo da compilare. Non si tratta quindi di un sostituto delle schede affiancate. L’idea è piuttosto dare priorità a una pagina aperta a tutto schermo e lasciare l’altra sempre visibile in un angolo.

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Per ora la novità è ancora acerba ed è disponibile soltanto in Firefox Nightly, la versione del browser dedicata ai test e quindi lontana dalla stabilità definitiva. Mozilla ha però fatto sapere che la funzione arriverà nella versione completa entro la fine del mese.

Come provare Mini Window su Firefox Nightly

Chi non vuole aspettare può già metterci le mani sopra installando Firefox Nightly su Mac o PC. Una volta avviato il browser basta fare clic con il tasto destro sull’intestazione di una scheda, scegliere la voce “Move Tab” e poi “Move to Mini Window”. A quel punto la scheda si rimpicciolisce e scivola di default nell’angolo in basso a destra dello schermo, restando sopra a tutte le altre finestre aperte e non solo a quelle di Firefox. Dentro la finestrella si può scorrere la pagina e seguire i collegamenti esattamente come al solito. C’è solo un dettaglio da tenere a mente: i link impostati per aprirsi in una nuova scheda, manualmente o in automatico, finiscono nella finestra principale del browser e non nella mini finestra sovrapposta.

Anche la posizione è del tutto libera. Trascinando la barra del titolo la Mini Window si sposta in qualunque punto dello schermo e tirando i bordi se ne modificano le dimensioni, tanto che alla fine non deve per forza essere così “mini”. Per non occupare spazio inutile Firefox nasconde tutti i pulsanti, dai tasti avanti e indietro al ricaricamento della pagina, insieme alla barra degli indirizzi e ai comandi per chiudere la finestra o riportarla a scheda normale. Questi controlli ricompaiono semplicemente passando il puntatore del mouse sopra la finestra.

Gli usi più comodi e cosa aspettarsi

Le situazioni in cui la funzione si rivela pratica sono parecchie. Basta pensare a chi scrive un testo e ha bisogno di consultare di continuo materiale già pubblicato online, che è poi una delle applicazioni più immediate. Il vantaggio si sente soprattutto su un portatile dallo schermo piccolo, dove affiancare due schede non sempre è possibile, oppure quando si vuole tenere aperta una finestra meno importante, magari un social network, mentre si legge un documento che richiede attenzione.

Con il passaggio alla versione stabile è probabile che Mozilla continui a rifinire e migliorare Mini Window. E non è escluso che altri browser, a partire da Google Chrome, decidano di adottare qualcosa di simile nel prossimo futuro, al punto che usare queste finestre compatte potrebbe diventare normale quanto aprire una lunga fila di schede.

Fonte: TecnoAndroid