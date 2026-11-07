Wear OS 8, Google testa la barra di stato come su Android

Google sta sperimentando una barra di stato per gli smartwatch con Wear OS, una novità che chi usa Android quotidianamente riconoscerà al primo sguardo. Il test, avviato insieme agli sviluppatori, riguarda il prossimo grande aggiornamento della piattaforma, ovvero Wear OS 8, e punta a portare sul polso quella fascia superiore con orario e icone di sistema che sui telefoni esiste da sempre.

L’annuncio è arrivato attraverso il blog che l’azienda dedica agli sviluppatori. Google parte da un limite che non era stato risolto con la versione precedente. Wear OS 7 infatti non mostrava alcuna barra di stato di sistema sopra le finestre delle applicazioni. Tradotto in termini pratici, ogni app aperta finiva per occupare l’intero quadrante dell’orologio, senza lasciare spazio a nessun’altra informazione.

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Come funziona la barra di stato di Wear OS 8

Credits: TecnoAndroid

Con Wear OS 8 la musica cambia. Google sta testando una barra posizionata in corrispondenza delle ore 12, cioè nella parte alta del display. Le note del test spiegano che il sistema mostrerà questa fascia sopra le finestre delle applicazioni per visualizzare l’orario e gli indicatori di stato. Si tratta di una modifica alla quale gli sviluppatori dovranno prepararsi, ma secondo l’azienda servirà a garantire una maggiore coerenza visiva in tutto il software.

Il motivo è abbastanza intuitivo. La barra resterà visibile qualunque app venga aperta, quindi chi indossa l’orologio potrà contare su una tipografia dell’orologio uniforme e sempre riconoscibile. In più, proprio come accade su Android, la nuova fascia mostrerà alcune informazioni chiave attraverso icone dedicate, per esempio quelle relative alla posizione o allo stato della connettività.

C’è poi un dettaglio legato all’uso reale. L’anteprima disponibile nel Wear OS 7.1 Beta Preview Emulator mette in evidenza quello che Google chiama coordinamento delle transizioni. Detto in parole semplici, durante lo scorrimento sullo schermo la barra sparisce per un paio di secondi e poi ricompare non appena il gesto termina. Gli sviluppatori possono già iniziare a lavorarci tramite Android Studio Preview, nella versione Android Canary.

Una piattaforma che continua a cambiare

La barra di stato non è l’unica novità recente per il sistema operativo indossabile di Google. Nel corso di quest’anno l’azienda ha ampliato le funzioni legate agli avvisi di terremoto, rendendole autonome. Oggi basta avere al polso un orologio con Wear OS per ricevere segnalazioni importanti su possibili scosse, senza la necessità di tenere sempre lo smartphone associato.

Il passaggio più atteso però era stato proprio Wear OS 7, distribuito a giugno. Un’autonomia migliore è sempre benvenuta su questi dispositivi, ma con quella versione Google ha cominciato soprattutto a trasformare gli orologi in una sorta di centro di comando per tutto ciò che serve nella giornata.

Uno dei punti forti è stata la maggiore integrazione tra dispositivi. Dall’orologio è ora possibile controllare la riproduzione multimediale su diversi apparecchi e anche trasferire l’audio dall’uno all’altro. Per alcuni modelli selezionati con Wear OS 7 si è parlato inoltre dell’arrivo di Gemini Intelligence nel corso dell’anno. Google si stava preparando anche a introdurre Create My Widget, una funzione che permette di generare pannelli personalizzati da consultare direttamente sullo schermo dello smartwatch.

Fonte: TecnoAndroid