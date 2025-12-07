Kena, offerta imperdibile ad una pagina dedicata

Durante la settimana del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aveva reso disponibile una nuova interessante offerta. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 200GB Limited Edition. È terminata la disponibilità di quest’ultima al termine della settimana dedicata all’evento. Tuttavia, secondo quanto riportato in rete, l’offerta in questione è ancora disponibile all’attivazione, ma soltanto in una pagina dedicata.

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Kena 5,99 200GB Limited Edition, super offerta disponibile in una pagina dedicata

A quanto pare l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a proporre una delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Kena 5,99 200GB Limited Edition. Come già accennato in apertura, questa offerta è stata resa disponibile in occasione dell’evento del Black Friday 2025.

L’offerta in questione non dovrebbe più essere disponibile all’attivazione. Come già accennato, però, l’offerta risulta ancora attivabile, solo però in una pagina dedicata, ovvero seguendo questo link. All’interno di questa pagina, non è riportata ancora nessuna data di scadenza.

Con Kena 5,99 200GB Limited Edition gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Questi giga saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, ad una velocità limitata pari a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Oltre a questo, come da tradizione dell’operatore, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 5,99 euro al mese. Il costo per la scheda sim e il costo di attivazione sono proposti gratuitamente dall’operatore. Questa offerta è disponibile all’attivazione solo dai nuovi clienti dell’operatore. La potranno attivare tutti coloro che decideranno di attivare un nuovo numero e tutti coloro che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.