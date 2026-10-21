Tablet Samsung, il 2026 porta l’ultimo aggiornamento Android

Alcuni tablet Samsung presentati qualche anno fa sono arrivati al capolinea sul fronte degli aggiornamenti Android. Per questi modelli il 2026 porterà l’ultimo OS previsto, dopodiché non arriveranno più nuove versioni principali del sistema operativo. Per chi li usa ogni giorno non cambia nulla dall’oggi al domani, ma il segnale è chiaro: il ciclo di supporto più importante si sta chiudendo e il dispositivo smetterà di crescere sul piano delle funzioni legate alle grandi release di Android. Si tratta di un passaggio fisiologico nella vita di qualsiasi prodotto tecnologico, e succede anche con i marchi più attenti. A rendere la notizia interessante è soprattutto il contesto, perché il modo in cui Samsung gestisce il software oggi è molto diverso da quello di qualche tempo fa. E vale la pena ricordarlo, visto che proprio su questo terreno l’azienda ha costruito buona parte della propria reputazione recente.

Dai tempi di TouchWiz a una politica completamente diversa

Bisogna tornare indietro di parecchi anni, a quando l’interfaccia dei dispositivi Samsung si chiamava ancora TouchWiz. In quel periodo l’azienda non godeva certo di una buona fama per la durata e la rapidità dei suoi aggiornamenti. Le nuove versioni arrivavano spesso con calma e il supporto non si distingueva per longevità. Chi acquistava uno smartphone o un tablet del marchio sapeva più o meno cosa aspettarsi, e le aspettative non erano altissime.

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Poi la situazione è cambiata, e non di poco. Ormai da diversi anni il colosso sudcoreano garantisce aggiornamenti tra i più veloci dell’intero panorama Android, al pari dei dispositivi Google, che per ovvie ragioni ricevono per primi le novità del sistema operativo sviluppato a Mountain View. Un risultato tutt’altro che scontato per un produttore che deve adattare il software a una gamma enorme di prodotti, dai telefoni di fascia bassa fino ai modelli più costosi, passando appunto per i tablet.

Questa trasformazione ha avuto un peso concreto sulla percezione del marchio. La rapidità nel distribuire le nuove versioni e la costanza del supporto sono diventate uno dei motivi per cui molti utenti scelgono Samsung rispetto ad altri produttori che usano lo stesso sistema operativo.

Cosa significa la fine degli aggiornamenti major per i tablet

Proprio per questo l’arrivo dell’ultimo aggiornamento major su alcuni tablet Samsung merita attenzione. Anche con una politica di supporto molto più generosa rispetto al passato, ogni dispositivo ha una data di scadenza per quanto riguarda le grandi release di Android. Superato quel limite il tablet continua a funzionare normalmente, ma non riceve più le nuove versioni principali del sistema.

I modelli in questione sono stati annunciati qualche anno fa e con il 2026 completano il loro percorso di aggiornamenti di sistema. Per chi li possiede è un’informazione utile soprattutto in prospettiva, perché aiuta a capire quanto a lungo il proprio dispositivo resterà allineato alle ultime evoluzioni del software. Il tablet non diventa inutilizzabile e le app continueranno a girare come prima, almeno finché gli sviluppatori supporteranno quella versione del sistema operativo. Quello che viene a mancare è l’accesso alle novità introdotte con le successive versioni di Android e con le relative evoluzioni dell’interfaccia firmata Samsung.

Per i tablet Samsung più datati l’ultimo OS in arrivo nel 2026 rappresenta quindi l’ultima tappa di un supporto che, rispetto agli anni di TouchWiz, si è dimostrato decisamente più lungo e puntuale.

Fonte: TecnoAndroid