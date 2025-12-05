Kena aggiorna il catalogo, ecco le novità

Al termine della settimana dedicata al Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha aggiornato nuovamente la sua proposta. L’operatore, in particolare, ha fatto ritornare a disposizione degli utenti l’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 100 Giga 5G. Si tratta di una delle offerte più convenienti dell’operatore, grazie al suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Kena Mobile, ritorna disponibile l’offerta a basso costo Kena 5,99 100 Giga 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco proposto nuovamente una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 100 Giga 5G. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, rimarrà disponibile per un periodo di tempo limitato. L’offerta sarà infatti attivabile dal 4 al 14 dicembre 2025. L’offerta in questione avrà un costo di 5,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione, mentre il costo della scheda sim è proposto gratuitamente.

Nello specifico, con Kena 5,99 100 Giga 5G gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. La velocità massima per navigare sarà pari a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Per gli utenti che attiveranno il metodo di pagamento di ricarica automatica, sarà inoltre possibile ricevere un bundle di 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta.

L’offerta in questione sarà però attivabile dai nuovi clienti dell’operatore che richiedono la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, TDM, Wings Mobile e Withu.