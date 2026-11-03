Karma Eximius 1: la Revero con V8 da 6,2 litri e 1.195 CV

Karma Automotive ha preso la sua Karma Revero e l’ha trasformata in qualcosa di molto diverso da una berlina ibrida pensata per la strada. Via il piccolo generatore turbo, dentro un V8 da 6,2 litri. Il risultato si chiama Eximius 1 ed è un esemplare unico orientato alla pista, il primo costruito all’interno di un nuovo programma su misura che l’azienda ha presentato il 31 ottobre. La vettura ha debuttato al Concours 2026 ospitato dal Wynn di Las Vegas ed è destinata a clienti che cercano qualcosa che vada oltre le opzioni di personalizzazione già offerte dal marchio. Chi l’abbia commissionata non è stato reso noto.

Un V8 al posto del generatore e oltre 1.190 cavalli

Il cambiamento più importante riguarda proprio il cuore meccanico. La Revero di serie usa un piccolo motore a benzina che lavora esclusivamente come generatore per alimentare la trazione elettrica a batteria. Su Eximius 1 quella soluzione lascia spazio al V8 da 6,2 litri, abbinato però alla stessa architettura ibrida plug in della versione standard. Secondo Karma il sistema complessivo arriva a 1.195 CV, così suddivisi nel comunicato ufficiale: 550 CV dal motore termico e 645 CV dal pacco batterie. Una ripartizione del genere indica un’erogazione ibrida vera e propria e non un semplice supporto elettrico. In giro circola anche un valore leggermente diverso, vicino ai 1.212 CV, segno che i numeri potrebbero ancora cambiare prima della consegna prevista nel 2027.

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Marques McCammon, presidente e amministratore delegato di Karma, ha spiegato che questa auto dimostra la capacità del costruttore di spingersi ben oltre la sua gamma stradale. “Il programma Eximius elimina efficacemente la parola ‘no’ dalle conversazioni su ciò che è possibile”, ha dichiarato, aggiungendo che la vettura incorpora “il più potente gruppo propulsore e veicolo ibrido plug in di serie mai sviluppato”.

Per tenere a bada tutta questa potenza servono componenti all’altezza. Ci sono freni carboceramici con dischi fessurati in due pezzi e sospensioni semiattive Öhlins. La carrozzeria è quasi cinque centimetri più larga rispetto a una Revero normale, così da accogliere le estensioni dei passaruota. Tutti i pannelli esterni, fatta eccezione per la pelle esterna, sono realizzati in fibra di carbonio preimpregnata e le ruote con fissaggio centrale da 21 pollici sono in magnesio con finitura nero satinato.

Prestazioni da sportiva pura ma ancora sulla carta

Karma dichiara per Eximius 1 uno scatto da 0 a 97 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima superiore ai 322 km/h, anche se quest’ultimo dato viene indicato dallo stesso produttore come una stima. Valori del genere porterebbero una berlina ibrida a quattro posti in un territorio di solito occupato da auto sportive dedicate. Nessuna di queste cifre però è stata ancora verificata in modo indipendente. La vettura è tuttora in fase di sviluppo insieme al suo acquirente e arriverà nelle mani del proprietario soltanto nel 2027.

Proprio questa tempistica separa le promesse di marketing dai risultati misurati. Un modello unico realizzato sulle specifiche di un singolo cliente non segue lo stesso percorso di omologazione e convalida di una normale auto di produzione. Karma non ha chiarito se Eximius 1 verrà sottoposta a test indipendenti prima della consegna.

Come funziona il programma Eximius

Il nuovo programma Eximius si colloca un gradino sopra Studio, il servizio di personalizzazione già esistente, e permette ai clienti di rielaborare carrozzeria, gruppo propulsore e componenti prestazionali lavorando a stretto contatto con i team di design e ingegneria dell’azienda. “Il programma Eximius consentirà ai clienti di Karma di richiedere modifiche alla carrozzeria, al gruppo propulsore e ad altri componenti delle prestazioni del veicolo”, ha spiegato il marchio nell’annuncio.

L’obiettivo è dare vita a esemplari irripetibili, ognuno configurato come un’espressione personale di chi lo commissiona. Una simile esclusività si sposa bene con una realtà che produce le proprie vetture a centinaia e non a migliaia ogni anno. Nel frattempo la gamma di Karma Automotive continua ad allargarsi con la Gyesera Grand Coupe in arrivo presso i concessionari a dicembre. La storia recente del marchio comprende anche lo stop alla produzione della Revero, e questo rende l’ibrida unica Eximius 1 un addio significativo al modello.

Fonte: TecnoAndroid