iPhone Duo introvabile, consegne a gennaio 2027: parla Ternus

A quasi due settimane dal debutto nei negozi, iPhone Duo continua a essere un prodotto difficilissimo da trovare. Le prime scorte sono sparite già durante i preordini e Apple, per ora, non sa dire quando riuscirà a soddisfare tutte le richieste. A riconoscerlo è stato John Ternus, CEO della società, in un’intervista rilasciata a margine della presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre fiscale 2026. La produzione del primo iPhone pieghevole sta crescendo, ma non abbastanza da risolvere i problemi di disponibilità.

Ternus ha preferito non sbilanciarsi su una possibile data. Si è limitato a confermare che l’azienda sta lavorando per spedire gli smartphone nel minor tempo possibile, senza aggiungere dettagli sulle tempistiche. Le sue parole sono state piuttosto chiare: “Al momento non siamo in grado di prevedere quando domanda e offerta raggiungeranno un equilibrio”.

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Consegne slittate a gennaio 2027 e Apple Store presi d’assalto

Le prime avvisaglie si erano viste già il 16 ottobre, quando i lotti destinati ai preordini si sono esauriti nel giro di poco. Apple aveva comunque messo da parte un numero limitato di unità per la vendita diretta negli Apple Store, ma anche quelle sono andate via rapidamente. Oggi chi ordina online si trova davanti a consegne previste per gennaio 2027. Ogni giorno, però, qualche esemplare di iPhone Duo spunta ancora nei negozi fisici della casa di Cupertino, che restano l’unico canale con una minima disponibilità immediata.

Durante la conference call Ternus è tornato sull’argomento e ha ribadito la propria soddisfazione per l’accoglienza riservata al Duo. Anche in quell’occasione, tuttavia, non sono arrivate indicazioni precise sui tempi necessari ad aumentare ulteriormente la capacità produttiva del pieghevole.

Il quadro va letto in un contesto più ampio. Da mesi Apple deve fare i conti con diverse difficoltà nella catena di approvvigionamento. Dai conti presentati è emerso che nel trimestre di settembre la disponibilità di iPhone, Mac e iPad è stata fortemente condizionata dalla capacità dei processi più avanzati impiegati per i chip. Le cose stanno migliorando con il passaggio al processo produttivo a 2 nanometri, mentre il rincaro delle memorie continua a pesare sui conti della società, che si aspetta ulteriori aumenti nei prossimi mesi.

Display interno, resi e numeri del trimestre

Nella stessa intervista il numero uno di Apple ha affrontato anche le segnalazioni legate alla rottura del display interno di iPhone Duo. Secondo Ternus solo una percentuale molto ridotta dei dispositivi venduti è stata restituita per questo motivo e l’azienda sta già provvedendo alla sostituzione delle unità coinvolte. Sul tema non è stato aggiunto altro, né sui numeri esatti dei resi né sulle cause del difetto.

Per capire quanto il nuovo pieghevole abbia inciso sul bilancio bisognerà aspettare i prossimi dati trimestrali. iPhone Duo infatti non compare nei conti appena pubblicati, che si fermano al 26 settembre e quindi coprono un periodo precedente all’avvio delle vendite. Il trimestre si è comunque chiuso in modo molto positivo per la divisione smartphone, con ricavi dagli iPhone pari a circa 49 miliardi di euro, in crescita del 17,5% rispetto all’anno precedente e un nuovo record per il trimestre di settembre.

Fonte: TecnoAndroid