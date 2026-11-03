Claude non aiuta più a portare le esclusive console su PC?

L’ondata di porting PC non ufficiali delle esclusive console realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale potrebbe esaurirsi molto prima del previsto. Negli ultimi giorni diversi utenti di Claude, il modello sviluppato da Anthropic, segnalano di non riuscire più a ricompilare con l’IA i giochi nati per console allo scopo di farli girare su computer. Il sospetto è che dietro questo cambiamento ci sia proprio la società che gestisce il chatbot, anche se per ora si tratta soltanto di testimonianze raccolte tra gli appassionati.

Il fenomeno aveva preso piede con una certa rapidità. Titoli pensati per restare legati a una specifica piattaforma, come Gran Turismo Sport, erano diventati il bersaglio di progetti amatoriali che puntavano a trasferirli su PC sfruttando le capacità di programmazione dei modelli linguistici. Un lavoro che fino a poco tempo fa avrebbe richiesto competenze tecniche molto elevate e tantissime ore di impegno, e che grazie all’IA sembrava improvvisamente alla portata di molti più curiosi.

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Il vibe coding e la corsa ai porting amatoriali

Al centro della vicenda c’è il cosiddetto vibe coding, un modo di scrivere software in cui l’utente descrive a parole ciò che vuole ottenere e lascia che sia l’intelligenza artificiale a occuparsi della parte più pesante del codice. Applicato al mondo dei videogiochi, questo approccio ha aperto la strada a esperimenti piuttosto ambiziosi, compresa la ricompilazione di giochi originariamente destinati alle console.

Ed è proprio qui che qualcosa sembra essersi inceppato. Stando a quanto raccontano numerosi utenti, Claude non collabora più come prima quando le richieste riguardano la conversione di esclusive console per l’esecuzione su PC. Chi stava portando avanti questo tipo di progetti si sarebbe trovato di fronte a un muro, senza riuscire a ottenere dall’assistente il supporto che fino a poco tempo fa arrivava senza particolari ostacoli. La coincidenza ha alimentato parecchie domande nella community. Se davvero le richieste vengono respinte in modo sistematico, è difficile pensare a un semplice malfunzionamento temporaneo. Più plausibile, almeno secondo chi ha notato il cambiamento, che si tratti di una scelta mirata a limitare l’uso dello strumento per questo genere di attività.

Il possibile intervento di Anthropic

La domanda che circola con maggiore insistenza è se ci sia lo zampino di Anthropic. Gli indizi raccolti dagli utenti puntano in quella direzione, perché il blocco sembra riguardare in modo specifico la ricompilazione dei giochi console e non l’attività di programmazione in generale. Al momento però non risulta una conferma esplicita da parte dell’azienda, e tutto si basa sulle esperienze riportate da chi utilizza quotidianamente il servizio.

Se l’ipotesi venisse confermata, le conseguenze per la scena dei porting PC non ufficiali potrebbero essere piuttosto pesanti. Una parte consistente di questi progetti si appoggiava proprio alle capacità di Claude per accelerare un lavoro altrimenti lunghissimo, e senza quel supporto molti tentativi rischiano di fermarsi o di rallentare in modo drastico.

Per ora il quadro si ferma alle numerose segnalazioni degli utenti, che descrivono tutte lo stesso problema. Chi in queste settimane aveva provato a usare l’assistente di Anthropic per portare su computer giochi come Gran Turismo Sport racconta di non riuscire più a ricompilare con l’IA le esclusive console, mentre l’ondata di conversioni amatoriali che aveva caratterizzato gli ultimi tempi sembra già perdere slancio.

Fonte: TecnoAndroid