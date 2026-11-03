Android Auto su Samsung One UI 9: Google avvia la correzione

Per chi utilizza Android Auto su uno smartphone Samsung appena aggiornato a One UI 9 arriva finalmente una buona notizia. Google ha confermato che una correzione per i problemi di connessione segnalati negli ultimi tempi è già in fase di distribuzione, e i dispositivi coinvolti dovrebbero tornare a funzionare correttamente a breve. Una risposta piuttosto rapida, considerando che le lamentele degli utenti avevano iniziato a circolare da pochissimo.

Il quadro, del resto, era abbastanza chiaro. Numerosi possessori di telefoni Galaxy avevano notato malfunzionamenti proprio dopo aver installato il nuovo aggiornamento software, e la colpa sembrava ricadere in modo evidente sulla combinazione tra la nuova interfaccia della casa coreana e la piattaforma pensata per l’auto. Google aveva già ammesso di essere al corrente della situazione e adesso ha fatto sapere che la soluzione è in arrivo.

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Cosa succedeva agli smartphone Samsung con One UI 9

I disagi segnalati non erano affatto marginali. Molti utenti si ritrovavano con il proprio smartphone del tutto incapace di collegarsi al sistema dell’auto, mentre altri riuscivano a stabilire la connessione ma la vedevano cadere di continuo durante la guida. Una situazione decisamente fastidiosa per chi si affida ad Android Auto per la navigazione, la musica o le chiamate in vivavoce.

A rendere il tutto ancora più frustrante c’era un dettaglio non da poco. Nemmeno il passaggio alla connessione via cavo sembrava risolvere qualcosa. Di solito, quando il collegamento wireless dà problemi, tornare al buon vecchio cavo USB rappresenta la classica soluzione di ripiego, ma in questo caso neanche quella strada portava a risultati concreti. Il problema, quindi, sembrava legato in modo più profondo al software e non semplicemente alla modalità di connessione scelta.

Le difficoltà hanno colpito in particolare chi aveva appena aggiornato il proprio telefono Galaxy alla nuova versione dell’interfaccia Samsung, basata su Android 17. Proprio i dispositivi con questa accoppiata software sono quelli interessati dalla correzione che Google sta distribuendo in queste ore.

Android Auto, un’esperienza ottima quando funziona

Per tantissimi automobilisti Android Auto rappresenta un passo avanti enorme rispetto ai sistemi di infotainment tradizionali. Poter accedere ad alcune delle migliori app Android direttamente dal cruscotto, insieme alle notifiche del telefono, rende l’esperienza di guida molto più comoda e completa. Il punto, però, è che tutto questo vale soltanto quando la piattaforma funziona come dovrebbe.

Ed è qui che nasce il malcontento di una parte degli utenti. Capita con una certa frequenza di sentire parlare di nuovi aggiornamenti che finiscono per compromettere qualche aspetto dell’esperienza, a volte in modo marginale e altre volte, come in questo caso, in maniera piuttosto seria. Un telefono che non riesce a collegarsi all’auto, del resto, rende di fatto inutilizzabile l’intero sistema.

La vicenda legata a One UI 9 rientra perfettamente in questo schema, con la differenza che stavolta la risposta di Google è arrivata in tempi brevi. Dopo aver riconosciuto pubblicamente l’esistenza del problema, l’azienda di Mountain View ha comunicato che il rimedio è già in fase di rilascio. I possessori di smartphone Samsung con Android 17 e One UI 9 che hanno riscontrato questi malfunzionamenti dovrebbero quindi vedere la situazione risolversi a breve, senza dover ricorrere a particolari interventi manuali.

Fonte: TecnoAndroid