Antigravity A1 diventa cameraman: lo guidi con orologio e anello

Per riprendere dall’alto un’escursione in montagna di solito serve qualcuno capace di pilotare un drone e di tenere la videocamera puntata nella direzione giusta, oppure un pilota automatico affidabile. Con il nuovo sistema Follow Me, il drone Antigravity A1 sceglie la seconda strada e si lascia guidare da un orologio e da un anello da indossare, diventando una specie di cameraman personale che vola e insegue il soggetto senza bisogno di supervisione umana.

Si tratta di un piccolo drone pieghevole nato con il supporto di Insta360, e la sua caratteristica principale resta la capacità di registrare video a 360 gradi in risoluzione 8K, catturando nello stesso momento tutto quello che gli sta intorno. Questo significa che l’inquadratura migliore si può scegliere anche a registrazione finita, senza preoccuparsi troppo di dove fosse rivolto l’obiettivo durante il volo. Ed è proprio qui che il nuovo kit trova il suo senso.

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Come funziona il kit Follow Me

Il Follow Me Accessory Kit aggiunge al drone due dispositivi indossabili. Il primo è il Watch Remote, un orologio con schermo touchscreen da 1,72 pollici che permette di far decollare Antigravity A1, avviare la registrazione e decidere in che modo farsi seguire. Grazie al GPS integrato l’orologio trasmette la posizione di chi lo porta al polso, mentre il drone sfrutta le proprie videocamere per riconoscere il soggetto e mantenerlo sempre nell’inquadratura.

Il secondo accessorio è il Ring Remote, un piccolo anello dotato di un pulsante che consente di spostare il velivolo con semplici gesti della mano. Una soluzione comoda, perché permette di intervenire sulla distanza e sulla posizione del drone senza dover tirare fuori un telecomando dallo zaino.

Il kit dà il meglio quando l’obiettivo è concentrarsi sull’attività che si sta svolgendo, lasciando al drone il compito di riprendere. Esiste una modalità che segue chi cammina e ce ne sono altre pensate per la bicicletta e per lo sci. Non mancano poi movimenti automatici che fanno ruotare il drone attorno al soggetto oppure lo allontanano gradualmente, così da ottenere riprese dall’aspetto cinematografico. Con la registrazione a 360 gradi, poi, da una sola sessione possono uscire video molto diversi tra loro. Il sistema rimane comunque più adatto agli spazi aperti, perché alberi, cavi e altri ostacoli difficili da individuare richiedono attenzione e il drone non sempre riesce a evitarli.

Autonomia, prezzo e qualche rinuncia

Sul fronte della batteria, Antigravity A1 promette fino a 24 minuti di volo con l’accumulatore standard. Un’autonomia sufficiente per registrare alcune sequenze, ma che impone di organizzare con cura le riprese più lunghe. Nella confezione del kit ci sono anche le protezioni per le eliche, utili a limitare i danni in caso di contatto accidentale, che però aumentano il peso del drone con possibili conseguenze sulle regole da rispettare in volo. Qualche limite arriva anche dai comandi, non sempre immediati, e dalla reattività dell’orologio, tanto che il sistema di inseguimento può richiedere più interventi del previsto.

C’è poi la questione del prezzo. Proponendo il drone senza il visore Vision, che finora era sempre stato incluso nella dotazione e che consente di vedere in tempo reale le immagini riprese, Antigravity è riuscita ad abbassare parecchio la soglia d’ingresso. Si passa infatti da 1.399 a 719 euro, cifra a cui si può acquistare il drone con l’orologio al posto del visore. La rinuncia non è da poco, visto che il Vision rappresenta uno degli elementi più originali del prodotto e permette di osservare l’ambiente a 360 gradi semplicemente girando la testa, con un’esperienza di volo immersiva e decisamente divertente. Chi punta soprattutto a realizzare video, più che a vivere il volo in prima persona, potrebbe però preferire investire la differenza in batterie aggiuntive o in altri accessori.

Il kit si rivolge in particolare a chi registra spesso le proprie attività all’aperto e vuole essere protagonista delle riprese senza affidare il pilotaggio a un’altra persona, mentre per chi usa il drone solo in vacanza o per qualche panoramica rischia di restare poco sfruttato. Chi possiede già un Antigravity A1 può acquistare il solo Follow Me Accessory Kit a 359 euro.

Fonte: TecnoAndroid